Daily Insanity: veröffentlichen neue Single und Musikvideo „Sleepless“

„Der Krieg hat gerade erst begonnen! Diese Aufnahmen sind so roh und gewaltig wie der Thrash Metal von Daily Insanity!“

Die deutschen Heavy Thrasher Daily Insanity haben die dritte Single Sleepless aus ihrem kommenden Album Chronicles Of War das am 10. September 2021 erscheint, veröffentlicht. Nach der jüngsten Veröffentlichung von I Am The Mission, ist Sleepless das zweite Video der Chronicles Of War Musikvideo-Trilogie, die auf dem Konzept des Albums basiert und in Zusammenarbeit mit Ronald Matthes, bekannt durch seine Arbeiten für u. a. Sodom, Machine Head und Volbeat, inszeniert wurde.

Hier kann die neue Single gestreamt werden.

Zur Bestellung von Chronicles Of War geht es hier lang.

Chronicles Of War Tracklist:

01 Agony Of Valkyries

02 Chronicles Of War

03 It Doesn’t Matter

04 Stolen Valor

05 Warchild

06 Marching Drummer

07 I Am The Mission

08 A Lonely Soldier

09 Sleepless

10 Doomsday

11 The Reckoning

Line-Up:

Gene – Gitarre

Hans – Gesang und Bassgitarre

Gustl – Schlagzeug

Tourdaten:

12.06.2021 PL – Warsaw, Metal Cave Klub

10.09.2021 DE – Bautzen, Club Lamporphyr

11.09.2021 DE – Berlin, Slaughterhouse

24.09.2021 DE – Jena, Rosenkeller

25.09.2021 CZ – Mlada Boleslav, Fararova Sluj

08.10.2021 DE – Hamburg, Astra Stube

12.02.2022 PL – Slupsk, Motor Rock Pub

18.02.2022 PL – Zagan, Klub Elektrownia

19.02.2022 CZ – Prague, Black Pes

Daily Insanity online:

https://www.dailyinsanity.de/