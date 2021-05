Heathen Foray: veröffentlichen Coverversion des Hits „Steirermen San Very Good“

Heute veröffentlichen die Grazer Battle Metaller Heathen Foray eine hartmetallisch verflucht schmissige Coverversion des österreichischen Multi-Platin-Hits Steirermen San Very Good des weit über die dortigen Landesgrenzen hinaus berühmt gewordenen, volkstümlichen Trios Die Stoakogler.

Heute wird dazu auch ein betont unterhaltsames Musikvideo präsentiert.

Um der Metal-Szene nach den leidigen und entbehrungsreichen Krisenmonaten von 2020 auch mal wieder eine satte Dosis gute Laune vor den Latz zu knallen, gehen es Heathen Foray nun betont unterhaltsam und humorvoll an!

2018 feierten die drei Stoakogler ihr 50-jähriges (!) Jubiläum als Musikgruppe, was sogar in der volkstümlichen Musikwelt eine eher seltene Feierlichkeit darstellt.

Axeman Jürgen Brüder kommentiert das aktuelle Artwork von Steirermen San Very Good:

„Darauf sieht man den Schädel eines Hirsches. Der hängt bei den Wildingers (Max, Bass & Alex, Gitarre) beim Opa am Haus. Da haben wir die neuesten Bandfotos aufgenommen und der fiel mir sofort ins Auge. Der Hirschschädel schaut zum einen echt super nach Metal aus, andererseits hat er etwas Heidnisches an sich und steht drittens wohl auch für etwas. Wofür genau? Für alte, verwesende Traditionen, die niemand mehr braucht? Für den Tod, der uns alle dereinst einmal ereilen wird? Für all die Virus-Schrecken des letzten Jahres 2020? Der weiß/grüne Anstrich repräsentiert die Flagge unserer Heimat, der Steiermark. Durch das Ganze scheint der ‚Dachstein‘, der höchste Gipfel in der Steiermark, aus dem Hintergrund durch. Die Triskele rechts unten ist seit dem Weltenwandel-Album bei uns im Einsatz als alternatives Band-Logo. Und weil der neue Single-Song ohnehin nur auf Spotify etc. kommt, haben wir auf jeglichen additionalen Text verzichtet.“

Line-Up:

Robert Schroll • Vocals

Jürgen Brüder • Guitars

Alexander Wildinger • Guitars

Markus ‚Max‘ Wildinger • Bass

Markus ‚Puma‘ Kügerl • Drums

Discography:

2007 • Forest (Demo)

2009 • The Passage (full-length)

2010 • Armored Bards (full-length)

2013 • Inner Force (full-length)

2015 • Into Battle (full-length)

2020 • Weltenwandel (full-length)

2021 • Steirermen San Very Good (Single)