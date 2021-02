On Atlas‘ Shoulders: veröffentlichen Musikvideo „Age Of Fire“

Am 19. Februar 2021 veröffentlichten die ambitionierten Frankfurter das Musikvideo zum Song Age Of Fire.

Textlich präsentiert das Lied aus dem kommenden Album Hyperion eine epische Fantasy-Geschichte über Hoffnung und Verzweiflung, stark inspiriert von der Thematik der beliebten Dark Souls-Videospielserie.

Zwischen Hoffnung und Verzweiflung!

Age Of Fire ist die erste Single aus dem kommenden, zweiten Album Hyperion und wurde von der Band geschrieben, während sie in Deutschland im Lockdown eingesperrt waren.

Musikalisch bietet dieses Traditional/Power Metal-Epos einprägsame Melodien und Backing Vocals, ein neoklassisches Doppelgitarren-Solo und eruptive Double Bass-Schübe.

Du liebst es ganz individuell, ansteckend inbrünstig, durch und durch inspiriert sowie mit größtmöglicher Hingabe?

Dann mach‘ dich bereit für 100 % echten und überwältigend hörbaren Epic Heavy Metal der Extraklasse!

On Atlas‘ Shoulders stehen für mitreißende, einprägsame Melodien, einen beeindruckenden Stimmumfang und bewegende Backing Vocals kombiniert mit harmonischen Gitarrenriffs!

Kraftvolle Soli und donnernde Double-Bass prägen den enorm bulligen Sound dieser schnell überzeugenden deutschen Hoffnungsträger.

Gegründet wurde die hochbegabte Formation Ende 2018 in Frankfurt vom seelenvollen Sänger Marius Bönisch und Gitarrist Ben Chadwick – komplettiert durch Axtmann Björn Anders und Schlagzeuger Leonard Pick.

Tracklist:

01. The Executioner

02. 5 Billion Years

03. Ruins

04. When Heavens Collide

05. Age Of Fire

06. To The Wolves

07. Flight Of The Falcon

08. Interceptor, Truth Protector

09. Biohazard

10. Brothers In Arms

On Atlas‘ Shoulders veröffentlichten ihr erhebendes Debütalbum Invictus im Juni 2020 und legten damit ein starkes Fundament in der globalen Schwermetall-Szene.

Ihr zweiter Longplayer Hyperion liefert von Anfang bis Ende hymnisches, kämpferisches und packendes Material – ein exquisites Album für Kenner und Liebhaber, welches ebenso tief durchdacht wie fesselnd ist. Hyperion wird die Welt im Sommer 2021 beglücken!

Line-Up:

Marius Bönisch • Vocals

Ben Chadwick • Guitar & Backing Vocals

Björn Anders • Guitar & Backing Vocals

Ben Chadwick • Bass

Leonard Pick • Drums

https://www.facebook.com/onatlasshoulders/

https://www.onatlasshoulders.com/

Quelle: Metalmessage