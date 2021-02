Flogging Molly: kündigen exklusiven Livestream für St. Patrick’s Day (17.03.) an

Die Folk-Punk-Legenden Floggy Molly kündigen für den 17. März, passend zum traditionellen St. Patrick’s Day, ein exklusives Streamingevent in Kooperation mit Bushmills Irish Whiskey an. Das Konzert findet im Whelan’s Irish Pub in Dublin statt und ist weltweit abrufbar. Der Trailer zu dem Spektakel ist hier einsehbar:

Early Bird Tickets sind bis zum einschließlich 12. März HIER erhältlich und starten ab 15$. Einen Teil der Einnahmen spenden Flogging Molly an die Organisation Sweet Relief, die Musiker in Notlagen unterstützt. Das Event wird bis zum 21. März abrufbar sein und beinhaltet neben der Live-Show eine Pre-Show sowie eine After-Show-Performance in Form eines Akustik-Sets.

Lead-Sänger Dave King kommentiert:

“In any house, even in the darkest of times, there’s always a room, a room for celebration. In over twenty years together, this is our first ever show from the Emerald Isle on St. Patrick’s Day. Welcome to Ireland. Let’s celebrate! From our family to yours, Sláinte!”

Aktuell arbeitet die Band an einem Nachfolger für das aktuelle Studioalbum Life Is Good, der über Rise Records erscheinen wird.

https://www.floggingmolly.com

https://www.facebook.com/floggingmolly

Quelle: Starkult Promotion