Exat: die Punkrock Band aus der ARD Sportschau veröffentlicht Video zum Song „Für Nichts Und Niemanden“

Exat sind die Band mit dem Fußball im Logo und im Herzen. Bekannt durch die Vorstellung der ARD Sportschau vor Millionen von Zuschauern im Rahmen eines DFB Pokal Spiels des Lüneburger SK, haben Exat in den letzten drei Jahren über 60.000 Album-Streams gesammelt und sich bei mehr als 150 Konzerten einen Namen in der Szene erspielt. Das Musikvideo zu Hansestadt Rock n`Roll erreichte bei Facebook und YouTube über 30.000 Aufrufe hat sich zu der Stadthymne für Lüneburg entwickelt.

Nun veröffentlichen die fußballverrückten Exat heute ihre neue Single Für Nichts Und Niemanden und möchten an ihren vergangenen Erfolgen anknüpfen. Nachdem die letzte EP Punkrock Pogo Party alleine bei Spotify über 50.000 Streams sammelte, wird die neue Single Für Nichts Und Niemanden ein sehr persönliches Release und eine Hymne für alle, die ihren eigenen Weg gehen. Sänger und Gitarrist Clemens gibt autobiografische Einblicke in seinen Lebensweg. Dem „Ernst des Lebens“ und diversen „Lügnern und Heuchlern“ zum Trotz, spricht der charismatische Frontmann in den Lyrics davon, seinen eigenen Weg zu gehen und sich nicht zu verbiegen. Der Song wird den Zuhörer motivieren und Kraft geben, Dinge anzupacken und Mut zu schöpfen weiterzumachen. In Zeiten wie diesen ein wichtiges Statement!

Hier gibt es auch noch einmal das Video zum Auftritt in der ARD Sportschau:

Homepage: http://www.exatpunkrock.de

Facebook: https://www.facebook.com/exatpunkrock

Instagram: https://www.instagram.com/exatpunkrock/