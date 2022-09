Imminence: veröffentlichen eine akustische Neuinterpretation von „Alleviate“

Imminence veröffentlichen ihre Neuinterpretation der Hitsingle Alleviate, die ursprünglich von ihrem hochgelobten vierten Album Heaven In Hiding stammt.

Die akustische Seite des modernen Metal-Acts Imminence ist seit 2015 ein ebenso wichtiger Bestandteil der Einzigartigkeit und Identität der Band. Alleviate ist die dritte neu interpretierte Version des aktuellen Albums, die komplett von Eddie und Harald geschrieben und produziert wurde und von einem Musikvideo begleitet wird, das von Videoproduzent Pavel Trebukhin gedreht und geschnitten wurde.

Alleviate – Acoustic jetzt anhören und herunterladen: https://imminence.lnk.to/alleviateacoustic

„Heaven In Hiding, das neue Album von Imminence, wurde Ende November 2021 veröffentlicht und brachte die Band schnell auf das nächste Level in der weltweiten Modern Metal Szene. Beginnend mit der ersten Album-Single Temptation, setzten Imminence einen neuen Standard unter den aufstrebenden Acts in Bezug auf herausragende visuelle Produktionen. Nach den Hit-Singles Heaven In Hiding, Ghost, Chasing Shadows, Alleviate konnte die Band enorme Erfolge auf YouTube und allen anderen Streaming-Plattformen, was dazu führte, dass die Metal-Community Imminence sogar ein brandneues und einzigartiges Genre zugestand – „Violincore“.

Mit fast 100 Millionen Streams, mehr als 250.000 Online-Followern und vier Full-Length-Alben haben sich Imminence von den pandemischen Einschränkungen befreit und gingen im April/Mai 2022 auf eine 6-wöchige Headline-Tour durch Europa. Nach dem Erfolg auf der Live-Bühne im vergangenen Jahr sind Imminence nun für die EU/UK/Skandinavien-Tour mit In Flames und At The Gates im November/Dezember bestätigt.

Immer bereit, die Grenzen dessen zu sprengen, was heute von einem modernen Metal-Act erwartet wird, leiteten Imminence den Tourzyklus mit dem höchst exklusiven, vollständig akustischen Teil Live In Concert Halls ein. Mit einem Streichquartett und anderen klassischen Elementen spielte Imminence sechs ausverkaufte Shows in Deutschland, was zu einer Chartplatzierung unter Eventims am schnellsten verkauften Touren in Deutschland – alle Genres. Die Heaven In Hiding Album Tour folgte direkt im Anschluss an Live In Concert Halls und ermöglichte es der Band, die Kapazitäten einiger Veranstaltungsorte sogar zu verdreifachen und zusätzliche Termine in bereits ausverkauften Städten zu spielen (Imminence trat im Laufe der Tour mehrmals in einigen Städten auf, der Rekord wurde von Köln gehalten – mit drei Shows in einer Woche).

Der Tourneeplan war im Sommer 2022 gut gefüllt, wo Imminence auf einigen der bekanntesten Festivals der alternativen Szene auftraten – wie Full Force, Graspop, Rock For People, Deichbrand, Nova Rock, Jera On Air und mehr.

Seit der Veröffentlichung der bahnbrechenden Single The Sickness (2015) und den vorherigen Alben This Is Goodbye (2017) und Turn The Light On (2019), haben Imminence durch ihren Erfolg auf der Live-Bühne, eine Platzierung in den Top 100 der Offiziellen Deutschen Charts und vieles mehr bewiesen, dass sie heute einer der vielversprechendsten und spannendsten Acts auf dem Markt sind.

Mehr Infos zur Band und dem aktuellen Album bekommt ihr hier:

Imminence – Line-Up:

Eddie Berg – Gesang, Violine

Harald Barrett – Gitarre

Alex Arnoldsson – Gitarre

Christian Höijer – Bass

Peter Hanström – Schlagzeug

Imminence online:

www.imminenceswe.com

www.facebook.com/imminenceswe

www.instagram.com/imminenceswe