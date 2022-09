Fear Factory: kündigen neues Remix-Album „Recoded“ an

Die Extreme Industrial Metal-Pioniere Fear Factory sind stolz, ihr neues Album Recoded anzukündigen, das am 28. Oktober 2022 über Nuclear Blast erscheinen wird. Wie der innovative Doppelschlag von Demanufacture und Remanufacture interpretiert Recoded die Songs des 2021 erschienenen Meilensteins Aggression Continuum auf brillante Art und Weise neu.

Am 2. September veröffentlichte die Band die erste Single Disobey – Disruptor Remix by Zardoni. Seht euch das Video hier an: https://nblast.de/FF-Disobey-YT

Fear Factorys Dino Cazares kommentiert: „Es ist wirklich cool, dass wir nach 25 Jahren ein weiteres Remix-Album in voller Länge veröffentlichen können. Adapt Or Die.“

Hört euch Disobey – Disruptor Remix by Zardonic an: https://fearfactory.bfan.link/disobey

Das Remix-Album vorbestellen und vormerken: https://fearfactory.bfan.link/recoded

Die Remixe bilden ein faszinierendes Gegenstück zum zehnten Album der Band. Produziert von Mitbegründer, Songwriter und Gitarrist Dino Cazares und gemischt/gemastert von Damien Rainaud (Dragonforce, Once Human), bietet Recoded neue Interpretationen von Aggression Continuum-Songs. An Recoded wirken Rhys Fulber, Zardonic, Tyrant Of Death, Rob Gee und Blush_Response mit. Recoded ist das vierte Fear Factory-Album mit einem Artwork von Anthony Clarkson.

Die Tracklist zu Recoded findet ihr in unserem Release-Kalender:

Recoded ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– CD Juwel

– transparente rote Regenbogen-Splatter 2LP limitiert auf 1.500 Stück (erscheint am 10. Februar 2023)

Fear Factory – Line-Up:

Dino Cazares | Gitarre

Tony Campos | Bass

Mike Heller | Schlagzeug

Fear Factory online:

https://fearfactory.com/

https://www.facebook.com/fearfactory/

https://www.instagram.com/fearfactory/