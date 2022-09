Queensrÿche: veröffentlichen „Behind The Walls“ aus „Digital Noise Alliance“

Während die beiden zuvor veröffentlichten Songs In Extremis und Forest zwei gegensätzliche Facetten von Digital Noise Alliance erforschten, bietet Behind The Walls einen tiefen Einblick in Queensrÿches charakteristischen Sound.

Seht euch das Video hier an:

Die Band kommentiert: „Es ist eine Geschichte über Menschen in Krisen, die mit verschiedenen Formen von Missbrauch zu kämpfen haben. Der Protagonist sieht sich mit dem Zwiespalt konfrontiert, ein Leben lang einen frommen Glauben zu haben, während er gleichzeitig immensen Missbrauch erleidet, ohne dass er eingreifen kann.“

Unmittelbar nach der Veröffentlichung von Digital Noise Alliance wird die Band eine weitere Tournee als Vorgruppe der mächtigen Judas Priest auf ihrer 50 Heavy Metal Years – US-Tournee bestreiten.

Mit einer Karriere, die sich nicht nur über mehrere Genres erstreckt, sondern auch deren Verlauf mitbestimmt hat, bleibt Queensrÿches eine eigenständige Kraft. Digital Noise Alliance, das 16. Studioalbum von Queensrÿches, setzt ihr sich ständig weiterentwickelndes Vermächtnis fort. Wieder mit Produzent Zeuss (Rob Zombie, Hatebreed) zusammenarbeitend, reflektiert Digital Noise Alliance nicht nur die vergangenen Errungenschaften von Queensrÿches, sondern drängt auch in die Zukunft der Band. Es ist die Band, die sich mühelos von Stärke zu Stärke bewegt: unmittelbar und zum Nachdenken anregend.

