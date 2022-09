Fjørt: kündigen Tour für 2023 und neues Album „Nichts“ an

Es hatte einen Hauch von Endgültigkeit: Im April diesen Jahres kündigten Fjørt an, Ende August in Köln und Hamburg an je einem Tag in vier verschiedenen Clubs zwischen 12:00 Uhr mittags und 21:00 Uhr abends unter dem Motto Ein Tag. Alle Platten. ihre komplette Diskographie live auf die Bühnen zu bringen.

Der Verkauf von fast dreieinhalbtausend Tickets in kürzester Zeit war ein klares Indiz für den Hunger nach der Band, doch schwang bei vielen Fans die Ungewissheit mit: Sollte es das gewesen sein? Gab es überhaupt noch ein „Weiter“ für das Trio aus Aachen? Wohnen wir hier dem Begräbnis einer der wegweisenden deutschsprachigen Gitarrenbands der letzten zehn Jahre bei?

Bis nach dem letzten Ton musste sich geduldet werden, bis es Gewissheit geben sollte. Nach Karat – dem finalen Stück vom 2017er-Album Couleur – fiel der schwarze Vorhang in Köln und Hamburg. Es folgte: Stille. Wenige Momente später blitzt in projizierten Buchstaben „nichts hat mehr bestand“ auf, ein Rauschen schwillt an und Fjørt entfesseln ein niederwalzendes Riff, das unverkennbar nach ihnen klingt. Die Fragezeichen in den Köpfen des Publikums verfliegen: Es handelt sich um bisher ungehörtes Material.

Mit mehr als zehn Minuten neuer Musik, den Songs Lod, Bonheur und abschließend Fernost, präsentiert die Band die ersten Töne aus ihrem nächsten Album. Spätestens beim letzten Song wird klar: Diese Band spielt in einer eigenen Liga und hat soeben mit aller Wucht ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Nichts, das vierte offizielle Album von Fjørt erscheint am 11.11.2022 über Grand Hotel van Cleef und kann ab sofort in verschiedenen Konfigurationen vorbestellt werden. Die Doppelsingle Lod/Bonheur erschien am vergangenen Donnerstag. Nichts erscheint als colored Gatefold-LP, als 7“-Vinylsingle Abo-Box, Standard LP und CD.

Fjørt

Lod / Bonheur (Singles)

Label: Grand Hotel van Cleef

Vertrieb: Indigo/The Orchard

VÖ Singles: 01.09.22

VÖ Album – Nichts: 11.11.22

Format: Digital

Bestellt euch das neue Album Nichts / eure Tickets für die bevorstehende Tour hier: https://www.ghvc-shop.de/nichts

Die Tracklist zu Nichts findet ihr in unserem Release-Kalender:

Nichts ist ein fast 50-minütiges Erlebnis. Das Album gewinnt dem dichten Sound der Band, der fließend zwischen allen Spielarten von Hardcore und Postrock wandelt, zahlreiche neue Facetten ab. Die Täler sind tiefer denn je, in den Höhen ist kaum Luft zu atmen. Die Atmosphäre fühlt sich nahezu greifbar an.

Lyrisch gaben sich Fjørt seit jeher kryptisch und bleiben dieser Linie treu werden auf Nichts jedoch auch konkret wie selten zuvor. Vielleicht, weil Zeiten wie diese mehr denn je nach Schonungslosigkeit lechzen. Vielleicht auch, weil eine Art Galgenhumor seinen Weg auf das Albumgefunden hat, der mit dem absoluten Ernst gekonnt bricht. Abwechslungsreicher und schlichtweg größer klang diese Band noch nie.

Im Januar / Februar 2023 gehen Fjørt auf Tour und nennen diese treffend Nichts Hat Mehr Bestand. Der Vorverkauf für alle Konzerte hat am 01.09.2022 begonnen:

Fjørt – Nichts Hat Mehr Bestand Tour 2023

präsentiert von: Visions, Fuze, Diffus & Count Your Bruises

18.01. Rostock, Peter Weiss Haus

19.01. Leipzig, Werk 2 Halle D

20.01. Münster, Sputnik Halle

21.01. Bremen Schlachthof

26.01. Essen, Zeche Carl

27.01. Hannover, Musikzentrum

28.01. Stuttgart, Im Wizemann (Halle)

29.01. München, Ampere

30.01. Wien, Arena Halle

31.01. Erlangen, E-Werk

01.02. Dresden, Beatpol

02.02. Berlin, Metropol

03.02. Hamburg, Fabrik

04.02. Wiesbaden, Schlachthof

05.02. Köln, Gloria

