Exhorder – Defectum Omnium

Artist: Exhorder

Herkunft: New Orleans, USA

Album: Defectum Omnium

Genre: Groove Metal, Thrash Metal

Spiellänge: 54:16 Minuten

Release: 08.03.2024

Label: Nuclear Blast

Link: https://www.exhorder.com/bio

Bandmitglieder:

Gitarre – Pat O’Brian

Gesang, Gitarre – Kyle Thomas

Bass – Jason Viebrooks

Schlagzeug – Sasha Horn

Tracklist:

Wrath Of Prophecies Under The Gaslight Forever And Beyond Despair The Tale Of Unsound Minds Divide And Conquer Year Of The Goat Taken By Flames Defectum Omnium / Stolen Hope Three Stages Of Truth / Lacing The Well Sedition Desensitized Your Six

Die aus New Orleans stammenden Exhorder sind ja recht geizig, wenn es um das Veröffentlichen von Alben geht. Doch 2024 wollen sie mal nicht geizen und legen mit Defectum Omnium ihr viertes Album seit ihrer Bandgründung 1986 vor. Ok, ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, dass es in dieser Zeit ein paar Splits gab. Nach dem letzten Split 2011 war es ruhig bis 2017, bis Frontmann Kyle Thomas die Band mit komplett neuer Besetzung wieder ins Leben rief. Gitarrist Marzi Montazeri hat sich mit dem Album Mourn The Southern Skies von 2019 auch schon wieder verabschiedet. Allerdings konnte Kyle Thomas niemand Geringeres als Pat O’Brian, Ex-Gitarrist und Urgestein von Cannibal Corpse gewinnen. Dass Kyle Thomas seit 2012 der Sänger der Doom Legende Trouble ist, muss ich wohl nicht erwähnen und wohl auch nicht, dass Exhorder zu den Gründern des Groove Metals gehören.

Am 08.03.2023 erscheint Defectum Omnium über das Label Nuclear Blast, bei dem die Band seit dem letzten Album unter Vertrag steht. Erhältlich wird Defectum Omnium als CD und auf Vinyl (Black Marbled) sein.

Exhorder scheitern auf Defectum Omnium nicht etwa, wie es der Albumtitel süffisant vermuten lässt. Nein, Kyle Thomas und seine Mannen bringen auf Defectum Omnium eine erfrischende Mischung aus Groove Metal, Thrash Metal und auch Doom Metal. Dabei gehen Exhorder mit solchen Titeln wie Year Of The Goat oder Forever And Beyond Despair auch mal zurück zu den Anfängen, die mit Hardcore und Punk Attitüden aufwarten können. Diese energiegeladenen Songs stehen ihnen sehr gut. Ein Thrasher wie Divide And Conquer darf natürlich auf einem Exhorder Album nicht fehlen. Groove Metal in Anlehnung an Songs, die damals einen gewissen Phil Anselmo und seine Band Pantera stark beeinflussten, können Exhorder immer noch zum Besten geben. Das dürfte bei Vorreitern dieses Genres außer Frage stehen. Da möchte ich einmal von diesem Album Taken By Flames und Three Stages Of Truth / Lacing The Well explizit nennen. Pantera und auch Lamb Of God Fans sollten hier ihre Ohren besonders öffnen.

Wie ich schon oben beschrieben habe, ist Kyle Thomas ja auch seit über zehn Jahren der Sänger von Trouble und hat mit Trouble das letzte Album The Distortion Field aufgenommen. Auf dem Song The Tale Of Unsound Minds tragen zur passenden Doom Atmosphäre die beiden Trouble Gitarristen Rick Wartell und Bruce Franklin als Gastmusiker das ihrige dabei. Auch der Titeltrack ist ein erstklassiger Doom mit einer „Messe in Latein“ als Intro. Ebenfalls grandios entschleunigt endet das Album mit Your Six. Ich mach mal eine Prophezeiung, aber keinen Wrath Of Prophecies: Das Album wird aufgrund seiner Stilvielfalt eine Menge Metaller anziehen.

Exhorder sind übrigens im Mai 2024 gemeinsam mit Nervosa in unseren Gefilden auf Tour. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, wir von Time For Metal sind auf jeden Fall dabei. Hier die Tourdaten: