Imminence: veröffentlichen Neuinterpretation von ‚Heaven In Hiding‘

Angeführt von Sänger und Geiger Eddie Berg, den Gitarristen Harald Barrett & Alex Arnoldsson, Schlagzeuger Peter Hanström und Bassist Christian Höijer, veröffentlichten Imminence die Neuinterpretation ihrer Hit-Single Heaven In Hiding, im Original auf ihrem von Kritikern hoch gelobten, vierten Studio Album Heaven In Hiding zu finden.

Heaven In Hiding ist eine herausragende Sammlung von Songs, die mit einer ungehinderten emotionalen Manifestation an Wut und Aufrichtigkeit geschrieben wurden. Mit einem organischen Ansatz und ehrlicher Kreativität liefert die Gruppe ein Album, bei dem jeder Song in Charakter und Geschichtenerzählen hervorsticht, während sie dennoch in einem größeren Konzept verbunden sind. Das neue Album zeigt zweifellos eine musikalische und visuelle Persönlichkeit, die die Vorstellung, wie ein moderner Metal-Act heute wahrgenommen wird, sofort in Frage stellt und Imminence als bereit anerkennt, den Platz als einer der Künstler an vorderster Front des Genres einzunehmen.

Heaven In Hiding präsentiert alle Stärken und Alleinstellungsmerkmale von Imminence. Ihre hemmungslose Vielfalt und Dynamik beweisen, dass die Band einzigartig ist, schnell und sanft Genres durchquert und ein Universum schafft, das nur als ihr eigenes erkannt werden kann.

„Mit jedem neuen Album haben wir das letzte bis auf den Grund gerissen. Wir haben uns eine Vorstellung davon gemacht, wer wir als Band sind, und diese Idee dann durch neue kreative Neugier und Einflüsse herausgefordert. Was wir bei Heaven In Hiding entdeckt haben, hat sich nie mehr wie zu Hause angefühlt und nie besser verkörpert, was Imminence ist und immer sein wird.“ – Harald Barrett (Gitarre)

Nach dem Erfolg der letzten Singles Temptation, Heaven In Hiding, Ghost, Chasing Shadows & Alleviate, haben Imminence nicht nur die Messlatte für das, was von einer aufstrebenden Modern Metal-Band in Bezug auf Produktionswert und filmische Vision erwartet wird höher gelegt, Imminence gewannen auch Anerkennung durch diese erfolgreichsten Metalcore-Veröffentlichungen in 2021. Die Band hat zusammen mit Regisseur Pavel Trebukhin von Tre Films unermüdlich daran gearbeitet, ihr einzigartiges visuelles Universum mit unvergleichlichem Detailreichtum und Grandiosität zu entwickeln, um den Songs des neuen 13-Track-Albums Heaven In Hiding gerecht zu werden.

Aufgenommen, gemixt und gemastert wurde das Album in Schweden von Henrik Udd – dem preisgekrönten Produzenten, der bereits mit zahlreichen Bands wie Architects, Bring Me The Horizon, At The Gates und nun auch Imminence zusammengearbeitet hat.

Imminence sind:

Eddie Berg – Gesang/Violine

Harald Barrett – Gitarre

Alex Arnoldsson – Gitarre

Christian Höijer – Bass

Peter Hanström – Schlagzeug

Mehr Info:

www.imminenceswe.com

www.facebook.com/imminenceswe