Cirkus Prütz: veröffentlichen Single und Video zu „Blues Revolution“, dem Titeltrack vom kommenden Studioalbum

Cirkus Prütz veröffentlichen das offizielle Lyricvideo zur neuen Single Blues Revolution. Der Song ist der Titeltrack des kommenden Studioalbums der schwedischen Blues Rocker welches am 29.07. bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird.

Wann hat man zuletzt eine Blues-Rock-Platte gehört, auf der neben Howlin‘ Wolf und Chuck Berry auch die Ramones und Lemmy gewürdigt werden?

Auf ihrem neuen Album Blues Revolution wollen Cirkus Prütz die Welt mit der gemeinsamen Unterstützung von Blues und Liebe entwaffnen.

Mit ihren Wurzeln im Blues, Hard Rock und Punk hat die Band keine Angst davor, die Regeln zu brechen. Niemand schreibt ihnen vor, was sie tun sollen oder nicht tun sollen. Sie verschieben die Grenzen und betreten neue Wege.

Cirkus Prütz bringen uns von ihrer schwedischen Heimat ohne Umwege auf einen heißen Roadtrip durch Texas mit Queens Of The Stoneage, Muddy Waters und ZZ Top im Autoradio.

Alle Songs auf Blues Revolution wurden von der Band gemeinsam komponiert. Wie schon bereits beim 2019er Vorgängeralbum White Jazz – Black Magic übernahm Gitarrist Franco Santunione (Electric Boys, Glory Bells Band) die Produktion.

Es ist bluesig, es swingt und es ist im Hier und Jetzt.

Blues Revolution Tracklist:

1. Blues Revolution

2. Boogie Woogie Man

3. Modern Day Gentleman

4. Let´S Join Hands

5.The Devil And Me

6. Howl Like The Wolf

7. Headache

8. Gotta Quit Drinking (Before The Drinking Quits Me)

9. Death Knock Blues

10. Only Rock N Roll

Line-Up:

Christian Carlsson – Lead Vocals, Guitar, Harp

Franco Santunione – Guitar, Vocals

Jerry Prütz – Bass, Vocals

Per Kohlus – Drums

https://www.facebook.com/cirkusprytz