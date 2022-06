Alexisonfire: veröffentichen das erste Studioalbum seit 13 Jahren

Gestern haben Alexisonfire mit Otherness ihr lang erwartetes erstes Album seit über 13 Jahren veröffentlicht. Otherness ist wohl das bisher kohärenteste und selbstverwirklichendste Album der Band. Es enthält leidenschaftliche Hymnen mit ernsthaften und persönlichen Texten, sowie gesangliche und musikalische Höchstleistungen der 5-köpfigen Band. Die neueste Single Sans Soleil erreichte schnell die Top 15 im kanadischen Rock-Radio. Gitarrist und Sänger Wade MacNeil beschreibt den Song wie folgt: „…über das Festhalten an der Hoffnung in den schwersten Zeiten, Heilung und Loslassen. Von einer Zukunft zu träumen, in der all der Schmerz hinter einem liegt„.



Das bildgewaltige, traumhafte Video zu Sans Soleil wurde in New Orleans gedreht und von Michael Maxxis, einem langjährigen Freund der Band, der auch bei The Northern und Familiar Drugs Regie führte, inszeniert. Sans Soleil ist ein so wunderschöner, eindringlicher und mysteriöser Song, der sofort zu einer bestimmten Art von Bildern inspiriert“, erklärt Maxxis. „Die Idee war, etwas zu machen, das das Gegenteil von diesem ersten Instinktflug ist, aber immer noch denselben angeborenen Geist besitzt. Der Prozess, den wir bei der Konzeption dieses Videos durchliefen, war einer der einzigartigsten und lohnendsten in meiner Karriere.“





Otherness enthält 10 neue Songs, darunter die explosive erste Single Sweet Dreams Of Otherness, den bereits veröffentlichten Banger Reverse The Curse und das eindringlich schöne Sans Soleil. Das Album wurde von AOF selbst produziert und von Punk-Urgestein Jonah Falco (Fucked Up, Chubby And The Gang) gemischt.