Daily Insanity: die deutschen Old School Thrasher veröffentlichen „Chronicles Of Riffs“

Vor weniger als einem Monat veröffentlichten die deutschen Heavy-Thrasher Daily Insanity ihr von der Kritik hochgelobtes Debütalbum Chronicles Of War. Zur Unterstützung der Veröffentlichung hat die Band eine atemberaubende Musikvideo-Trilogie veröffentlicht, um den Promotion-Zyklus des Albums zu unterstützen. Jetzt hat die Band in Zusammenarbeit mit Regisseur Ronald Matthes, der in der Heavy-Metal-Szene durch seine Arbeit für Bands wie Volbeat, Machine Head, Sodom und Doro Pesch bekannt ist, den Directors Cut der Videotrilogie mit dem Titel Chronicles Of Riffs vorgestellt. Fans haben nun die Möglichkeit, die gesamte Geschichte der Musikvideo-Trilogie in einem Rutsch und mit einer überarbeiteten Soundkulisse zu sehen.

Daily Insanitys Gene erklärt:

„Die Idee für die Trilogie war es, eine Geschichte zu erzählen, die nichts mit den Songs zu tun hat, sondern vielmehr als eine Art visuelles Statement für das gesamte Album steht. Die Geschichte erzählt von einem Soldaten, der in den Krieg ziehen muss. Er verlässt seine Familie und lernt seinen besten Kumpel kennen, den er wenig später in einer Schlacht verliert. Das Ganze endet damit, dass der Soldat einsam stirbt. Die Frage „Ist es das wert?“ ist eine große Herausforderung und generell spielen Symbole und Metaphern eine große Rolle in unserer Trilogie. Wir wollten schon immer die ganze Geschichte in einem kurzen Film präsentieren, nachdem das Album veröffentlicht wurde, und hier ist er nun. Ronald hat einen fantastischen Job gemacht und die ganze Crew hat hart gearbeitet, um dies zu ermöglichen. Das Ergebnis ist erstaunlich!“

Seht euch Chronicles Of Riffs hier an:

Um die Veröffentlichung des neuen Albums zu unterstützen, kündigte die Band kürzlich neue Tourdaten an, darunter drei deutsche Co-Headline-Shows mit den Death-Thrashern Rise Of Kronos im Dezember. Die vollständige Liste der Termine findet ihr unten.

FKP Scorpio in Zusammenarbeit mit Rotten And Poor Promotion präsentiert:

Daily Insanity – Chronicles Of War Tour 2021 – 2022:

28.12.2021 DE – Berlin, Schlachthof

29.12.2021 DE – Hamburg, Astra Stube

30.12.2021 DE – Kiel, Pumpe

11.02.2022 PL – Grudziądz, Sztukateria Art & Music Pub

12.02.2022 PL – Słupsk, Motor Rock Kneipe

18.02.2022 PL – Żagań, Klub Elektrownia

19.02.2022 CZ – Prag, Black Pes Club

22.07.2022 PL – Toruń, Dwa Światy

23.07.2022 PL – Warschau, Metal Cave Club

28.10.2022 DE – Jena, Rosenkeller

29.10.2022 CZ – Mlada Boleslav, Farářova Sluj

Weitere Tourdaten in anderen Ländern der Welt werden in Kürze bekannt gegeben.