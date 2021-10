Daily Insanity – Chronicles Of War

Nach einer EP von vor drei Jahren mit dem Titel Conspiracy schicken die Berliner Thrasher eine neue Eigenproduktion auf den Viehmarkt. Auf der überfüllten Schlachtbank soll also Chronicles Of War punkten. Der Weg des Trios ist dabei relativ eindeutig – neben Kreator-Riffs dröhnen Sodom-Melodienfolgen aus den Boxen und selbst die Deather von Unleashed hinterlassen ihre Spuren auf dem Silberling. Selber bezeichnet Sänger und Bassist Hans die Kunst von Daily Insanity als Heavy Thrash, damit ist aber ganz sicherlich nicht der Einfluss aus dem klassischen Heavy Metal gemeint. Technisch haben die Deutschen mit dem Ur-Genre nämlich rein gar nichts gemeinsam. Lieber komprimieren sie tonnenschwere Thrash Atmosphären und versuchen diese dem Hörer in einem tödlichen Gewand schmackhaft zu machen. Gleich drei Singles veröffentlichten die drei Musiker im Vorfeld. The Reckoning, I Am The Mission und Sleepless haben dadurch nicht nur einen festen Stand in der Tracklist, sondern sollten vorab kräftig die Werbetrommel rühren. Im Vergleich mit den anderen acht Wegbegleitern gehören sie eher zu den Höhepunkten der Langeisen. Haben die Berliner etwa bewusst ihre heißesten Köcher als Anheizer verpulvert? Das kann man so nicht in Stein meißeln, schließlich leben alle Tracks von einer ziemlich ähnlichen Struktur. Sänger Hans kommt zwar gut herüber, kann jedoch nicht mit einer umfangreichen Stimme für Furore sorgen. Der kleine einfache Schlüssel, den Daily Insanity stets in der Tasche haben, öffnet jedes der elf Schlösser spielend leicht. Hier mal eine kleine Zwischensequenz, dort mal etwas gradliniger, mehr als ein Versuch, von dem doch sehr gleichen Songwriting abzulenken, ist es nicht. Das darf und soll man gar nicht schlecht bewerten. Das, was man auf der Grillzange findet, wurde heiß gegart und tropft dennoch blutig den Teller voll. Wer es very british mag und dazu noch kalte Thrash Riffs liebt, die auch in den frühen Neunziger Tausende Köpfe zum Kreisen brachten, kann mit Chronicles Of War ohne Probleme was anfangen.

