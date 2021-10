Imminence: „Chasing Shadows“ ein 9 Minuten Kurzfilm veröffentlicht

Angeführt von Sänger und Geiger Eddie Berg, den Gitarristen Harald Barrett & Alex Arnoldsson, Schlagzeuger Peter Hanström und Bassist Christian Höijer; veröffentlichen Imminence das erstaunliche Staffelfinale mit der neuen Single Chasing Shadows, dem allerletzten Musikvideo aus dem Heaven In Hiding-Zyklus. Mit der neuen Single wird die Band einen 9-minütigen Kurzfilm uraufführen, ein herausragendes filmisches Projekt, das das gesamte Konzept der Aufführung eines Musikvideos in dieser modernen Zeit in Frage stellt.

Nach dem Erfolg der letzten Singles Temptation, Heaven In Hiding und Ghost, hat Imminence nicht nur die Messlatte für das, was von einer aufstrebenden Modern Metal-Band in Bezug auf Produktionswert und filmische Vision erwartet wird höher gelegt, Imminence gewann auch Anerkennung durch diese erfolgreichsten Metalcore-Veröffentlichungen in 2021. Die neuen Musikvideos wurden von Fans und Kritikern über alle Maße gelobt, was Imminence dazu veranlasste, die Messlatte mit einem visuelles Konzept noch einmal höher zu legen, das alle Erwartungen der Vorherige Versionen übersteigt. Die Premiere wird etwas noch nie Dagewesenes bieten und Imminence als wahrhaft außergewöhnliche kreative Kraft in der alternative Musikszene anerkennen.

Regisseur Pavel Trebukhin und Imminence haben mehr Zeit und Mühe denn je in die Videoproduktion gesteckt, die dem Zuschauer ermöglicht eine völlig neue Ebene der künstlerischen Geschichte zu erleben und legt die Messlatte damit noch höher für das, was von einem schnellen aufstrebenden Metalcore-Act heute zu erwarten ist.