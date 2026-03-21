Und einmal mehr verdeutlichen The Butcher Sisters, warum sie zu den spannendsten Acts der deutschen Crossover-Szene zählen. Seit ihrer Gründung sprengt die Band konsequent Genre-Grenzen und Konventionen und verbindet harte Metal-Riffs mit Rap-Vocals und eingängigen Hardcore-Hooks zu einem Sound, der laut, provokativ und voller Energie ist. Mit dem verschmitzten Lächeln stecken sie ganz ungeniert den Finger in die Klischee-verseuchte Mainstream-Wunde.

Mit ihrem Album Das Schwarze Album, erschienen am 23.01.2026 über Arising Empire, liefern sie auf gut 40 Minuten einen kraftvollen Mix aus Nu Metal und Crossover. Die Band besteht aus Alexander Bechtel an den Vocals, Nicklas Stroppel an den Shouts, Manuel Renner und David Schneider an den Gitarren sowie Bastian Gölz am Schlagzeug und unterstreicht mit diesem Line-Up ihren Status als eine der energiegeladensten und innovativsten Formationen der Szene. Schon mit dem Opener Piep Piep Piep ist der Weg klar. Bekannte Melodien werden torpediert und mit teils eigenartigen Texten versetzt, die nichts anderes sollen, als einen provokativen Partymodus zu zünden. Zwischen den Zeilen liest man das Niveau der Protagonisten, die bei Scheiß Für Mich über den nicht abkoten wollenden Mitbewohner singen. White Monster zündet den Energydrink-Boost. Ü30 oder auch Herr Dokter greifen bekannte Musik-Track-Gedanken auf, versetzen diese jedoch mit Texten, wo man als Metalhead genau weiß, was damit suggeriert werden soll.

HIER! geht es für weitere Informationen zu The Butcher Sisters – Das Schwarze Album in unserem Time For Metal Release-Kalender.