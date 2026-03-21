Kingdom Collapse: veröffentlichen Video zur explosiven neuen Single „Watch You Bleed“

Die Hardrock-Band Kingdom Collapse aus San Antonio liefert den Soundtrack zum Überleben. Die Gruppe verwandelt unfassbare Tragödien, Traumata und Verluste in gewaltige, magnetische Rockhymnen – getragen von druckvollen Instrumentals und Arena-tauglichen Hooks, die daran erinnern, niemals aufzugeben.

All das gelingt ihnen auch auf ihrer neuen Single Watch You Bleed.

Sänger Jonathan Norris erklärt:

„Watch You Bleed setzt sich mit dem Wunsch nach Rache auseinander – und mit der Erkenntnis, dass das Festhalten an dieser Negativität am Ende nur einem selbst schadet.“

Bassist Aaron Smith ergänzt zum Musikvideo:

„Wir wollten den inneren Kampf zwischen diesen Gefühlen von Wut und dem Prozess des Loslassens darstellen. Es geht um den Konflikt zwischen Gut und Böse, mit dem wir alle innerlich ringen.“

Kingdom Collapse entstand aus der Kindheitsfreundschaft zwischen Sänger Jonathan Norris und Bassist Aaron Smith, die gemeinsam aufwuchsen, etwa zur gleichen Zeit zur Musik fanden und deren Kraft erkannten, nachdem Jonathan im Alter von acht Jahren den Tod seines Vaters miterleben musste.

Um mit dem Verlust umzugehen, zog er sich in die Musik zurück – und fand Halt in einer kleinen Gemeinschaft, zu der auch Aarons Familie gehörte. Dieser Moment wurde zum Wendepunkt für beide: Sie erkannten die Kraft von Freundschaft, die Kraft der Musik und ihr gemeinsames Potenzial.

„Ich habe meinen Vater direkt vor meinen Augen sterben sehen“, erinnert sich Jonathan. „Ich wusste damals gar nicht, was eigentlich passiert. In gewisser Weise hat mich diese Dunkelheit nie ganz verlassen. Musik wurde zu meinem Licht. Ich habe mich mit ihr verbunden und sie gab mir Hoffnung für die Zukunft. Kingdom Collapse ist eine Band, die diese Fackel weiterträgt.“

Jonathan und Aaron spielten zunächst in verschiedenen lokalen Bands und arbeiteten gelegentlich in kurzlebigen Projekten zusammen. Als sie schließlich Kingdom Collapse gründeten, fühlte es sich an, als hätten all ihre gemeinsamen Erfahrungen sie genau auf diesen Moment vorbereitet.

Jonathan holte Aaron als Bassisten dazu, und gemeinsam komplettierten sie das Line-Up mit Gitarrist David Work und Schlagzeuger Gaston Flores.

Ihre beharrliche Arbeit zahlte sich aus, als der Durchbruchssong Uprise weltweit Aufmerksamkeit erregte, mehr als fünf Millionen Streams auf Spotify sammelte und den Weg für die unabhängige EP Unbreakable (2022) ebnete. Diese enthielt auch ihre bislang erfolgreichste Single Unbreakable, die über elf Millionen Streams erreichte und Platz 1 bei Octane belegte.

Die Band scheute keine Arbeit: Statt Nebenjobs zu verfolgen, setzten sie alles auf Musik und spielten jedes Jahr Hunderte von Shows. Dabei standen sie mit Bands wie Three Days Grace, Nothing More, From Ashes To New, Fire From The Gods, Attack Attack! und Adelitas Way auf der Bühne.

Im Jahr 2025 wurde schließlich Mascot Records auf sie aufmerksam und nahm die Band unter Vertrag. Mit ihrer neuen Single zeigen Kingdom Collapse nun mehr denn je, wofür sie stehen.

Kingdom Collapse touren aktuell durch die USA und spielen ausgewählte Termine mit Saliva, bevor sie bis Juni gemeinsam mit Red unterwegs sind. Darüber hinaus stehen mehrere Festivalauftritte im Sommer auf dem Plan.