Presented by TFM Rocks: Darkened Nocturn Slaughtercult am 09.05.2026 im Forum Club Trier

Am 09.05.2026 wird das Forum (Gerty-Spies-Straße 4, 54290 Trier) in Trier zur Bühne für einen intensiven Black-Metal-Abend: Die Black Metal-Titanen Darkened Nocturn Slaughtercult um die charismatische Frontfrau Onielar kommen in die Stadt und bringen ihre kompromisslose, düstere Klanggewalt mit.

Unterstützt werden sie von Baxaxaxa, die mit ihrem kultigen, rohen Old-School-Sound tief in den Wurzeln des Genres verankert sind, sowie von Temple, die den Abend mit atmosphärisch-düsteren Klängen eröffnen.

Einlass ist um 18:00 Uhr. Weitere Infos folgen in Kürze.