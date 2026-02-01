Of Virtue: streamen neue Single „Death Of The Altar“

Die Metalcore-Band Of Virtue aus Michigan hat gerade ihre brandneue Single Death Of The Altar über Arising Empire zusammen mit einem eindringlichen Video veröffentlicht. Dieser Song ist Of Virtues erste neue Single für 2026 und eine fulminante Fortsetzung der Basis, auf der sie ihr 2023 erschienenes Album Omen erschaffen haben.

Das Musikvideo zu Death Of The Altar entstand unter der Regie von Blackwolf Imaging und Levine Pictures. Es setzt Of Virtues Themen in eindringlichen, rituellen Bildern in Szene, die die Grenze zwischen Opfer und Befreiung verwischen. Es zeigt die Band, wie sie sich der Last ihrer eigenen Hingabe stellt und sich weigert, sich weiterhin alten Erwartungen und Narrativen zu opfern.

Das Video zu Death Of The Altar könnt ihr hier ansehen:

Sänger und Gitarrist Damon Tate sagt zu Death Of The Altar: „It’s felt like forever since we have put out new music and we are so excited to show everybody what we have been crafting over the past couple of years!“

„We trade our health, clarity, and connection for things that never truly love us back on a daily basis. More often than not, we don’t recognize the consequences of our choices/actions until it’s too late. The guilt sets in and we set out to self soothe, compounding these negative emotions with even worse decisions, losing more of ourselves in the process. This song is our open admission that we as human beings are both worshipper and offering. Death Of The Altar is a stark metaphor for how chasing these ephemeral moments exploits our need for meaning, belonging and connection in this world.”

Death Of The Altar basiert auf knackigen, schneidenden Riffs, mitreißenden Breakdowns und einem Refrain, der einen nicht mehr loslässt. Der Song unterstreicht die Intensität und emotionale Ehrlichkeit, die zu Of Virtues Markenzeichen geworden sind. Der Song, der in Zusammenarbeit mit Lee Albrecht (Bilmuri, Der Teufel Trägt Prada usw.) und Evan McKeever (Starset, Koe Wetzel usw.) entstand, thematisiert Sucht, psychische Gesundheit und die damit verbundenen Stigmata und macht den inneren Kampf der Band laut, körperlich und gemeinschaftlich erfahrbar.

Mit ihrer kraftvollen Mischung aus eingängigen Melodien und emotionalen Texten beweisen Of Virtue ein unerschütterliches Bekenntnis zu Authentizität und definieren das Genre immer wieder neu, ohne dabei ihre künstlerische Essenz zu verlieren. Die Band, die in 35 Ländern gefeiert wird und bereits auf zahlreichen Festivals wie Danny Wimmer, Upheaval, Full Force, Summer Breeze und Pulp Summer Slam aufgetreten ist, teilte die Bühne nicht umsonst mit Bands wie Slipknot, Bad Omens, Nothing More und Three Days Grace. Neben ihrem musikalischen Können engagiert sich die Metal-Band auch abseits der Bühne leidenschaftlich für die psychische Gesundheit. Of Virtue nutzen ihre Bekanntheit häufig, um auf diese wichtigen Themen aufmerksam zu machen und offen darüber zu sprechen. So sind sie für unzählige Fans, die ähnliche Herausforderungen meistern müssen, zu einer Quelle der Hoffnung und Inspiration geworden.

Im Geiste ihres Albums Omen von 2023 setzen sich Of Virtue weiterhin für Verletzlichkeit, Gemeinschaft und die Überzeugung ein, dass niemand nur durch seine schlimmsten Entscheidungen definiert wird. Mit Death Of The Altar entwickeln sie sich weiter und werfen einen furchtlosen, schonungslosen Blick darauf, was es bedeutet, sein Leben zurückzuerobern – selbst wenn es heißt, alles Vertraute hinter sich zu lassen.

Seid gespannt auf weitere Neuigkeiten von Of Virtue, die in Kürze erscheinen.