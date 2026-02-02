Heavysaurus: mehr „Metal“ für alle: neues Album und neue Tour 2026/27

Vom Kinderzimmer bis aufs legendäre Wacken Open Air, vom Familienausflug bis zur Festivalbühne, von kleinen Clubs bis zu großen Hallen – Heavysaurus spielen echten Metal für Groß und Klein. Vier Dinosaurier und ein Drache rocken die Bühnen mit einer Show, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen die Pommesgabel recken lässt. Am 30.01.2026 erschien das neue Album Metal mit 15 brandneuen Songs. Anschließend gehen die fünf grüngeschuppten Helden mit der Metal Tour 2026/27 auf große Konzertreise, mit neuen Songs, neuer Show und altbewährter Dino-Power!
Was als ungewöhnliche Idee begann – Rock & Metal für Kinder, mit tollen Dino-Geschichten, aber ohne Kompromisse – hat sich längst zu einem kulturellen Phänomen entwickelt. Heavysaurus beweisen, dass echter Headbanger-Spaß kein Alter kennt. Ihre Musik ist laut, lebendig und liebevoll gemacht, mit Gitarrenriffs, Double-Bass-Drums, Melodien zum Mitsingen und Texten, die kleine Metalheads begeistern. Während die Kids so in die Welt der Rockmusik eintauchen, zelebrieren viele Eltern ihr musikalisches Lebensgefühl gleich mit oder entdecken es erneut.
Nach dem überwältigenden Erfolg der Pommesgabel Tour 2024 und 2025 – über 350 Termine! – legen Heavysaurus nun nach: Mit ihrem neuen Album Metal und einem neuen Liveprogramm tourt die Band durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Metal ist kein Kinderalbum im klassischen Sinne, sondern ein musikalisches Abenteuer mit packenden Songs voller hymnischer Refrains, treibender Riffs, wilder Soli und viel Mitmachspaß, wie die Eltern es von ihren Lieblingsbands – zum Beispiel Sabaton, Metallica, Iron Maiden, Volbeat – kennen. Und immer mit dabei: Humor, Haltung und die Mission, Kinder für Musik zu begeistern, nicht als Produkt, sondern als Erfahrung.
Lest hier auch unser Review zu Metal.
Heavysaurus-Konzerte sind spektakulär: Licht, Nebel, Funkenregen, Luftballons und Konfetti, mit echter Livemusik von professionellen Musikern in Dino-Kostümen und einem Sound, der sowohl für Kinderohren geeignet als auch für Rockfans gemacht ist. Bei einem Heavysaurus-Konzert erlebt die ganze Familie eine echte Rockshow, kindgerecht und mit allem, was dazugehört. Dazu gibt es limitierte Meet & Greet Tickets für die kleinen größten Fans, inklusive Foto, Autogramm und Tatzen-Schütteln!
Zusätzlich unterstützt die Band weiterhin Die Arche, eine Organisation für benachteiligte Kinder: von jedem Ticket geht 1 Euro an den guten Zweck. 50 Cent als Direktspende und 50 Cent als Unterstützung für Maßnahmen wie Konzertbesuche und andere besondere Aktionen
Heavysaurus zeigen, wie Musik Generationen verbindet. Und wenn beim ersten Song die Hände der Kinder in die Luft schießen und ein lautes „Rarrr!“ durch den Saal hallt, ist klar: Metal lebt. Und zwar für alle.
Für die Eltern: Das Konzerterlebnis ist auf Kinder von 3 bis 11 Jahren zugeschnitten, unterhält aber auch ihre Eltern, Großeltern und Geschwister, denn hier kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Die Shows finden nachmittags statt, in kindgerechter Lautstärke und, wo möglich, mit einem eigenen Kinderbereich ganz vorne mit bester Sicht für die Kleinen. Und keine Sorge: Die Dinos beißen nicht.
Tickets, Meet & Greets, Bundles und vieles mehr exklusiv auf www.heavysaurus.store
Alle Videos und Hintergrundgeschichten finden sich auf www.heavysaurus.de
Heavysaurus – Metal Tour 2026/27:
30.01.2026 – Wetzlar, Event Werkstatt
31.01.2026 – Köln, Kantine
31.01.2026 – Köln, Kantine (Zusatzshow)
01.02.2026 – Würzburg, Posthalle
01.02.2026 – Winterthur (CH), Teuchelweiher
06.02.2026 – Hallwang (AT), Kulturzentrum
07.02.2026 – St. Pölten (AT), VAZ
08.02.2026 – Innsbruck (AT), Music Hall
11.02.2026 – Galtür (AT), Silvapark Silvretta
12.02.2026 – Kufstein (AT), Kultur Quartier
13.02.2026 – Soest, Stadthalle
14.02.2026 – Ingolstadt, eventhalle Westpark
15.02.2026 – Liezen (AT), Ennstalhalle
21.02.2026 – Kusel, Fritz-Wunderlich-Halle
22.02.2026 – Dillingen-Saar, Lokschuppen
27.02.2026 – Hohenems (AT), Tenniseventcenter
28.02.2026 – Rottweil, Stadthalle
01.03.2026 – Laupheim, Kulturhaus
01.03.2026 – Hildesheim, KUFA
06.03.2026 – Frankfurt (Oder), Kamea Eventarena
07.03.2026 – Chemnitz, AJZ (Zusatzshow)
07.03.2026 – Chemnitz, AJZ
08.03.2026 – Nürnberg, Löwensaal
13.03.2026 – Bremerhaven, Stadthalle
14.03.2026 – Kiel, Die Pumpe
14.03.2026 – Kiel, Die Pumpe (Zusatzshow)
14.03.2026 – Bernau, Fun&Bass Event
15.03.2026 – Buchholz, Empore
21.03.2026 – Dortmund, FZW
22.03.2026 – Herford, Kulturwerk
28.03.2026 – Lichtenfels, Stadthalle
29.03.2026 – Deggendorf, Stadthalle
02.04.2026 – St. Johann Alpendorf (AT), Snow Space Salzburg
10.04.2026 – Karlsruhe, Substage
11.04.2026 – Gießen, Kongresshalle
11.04.2026 – Tschagguns (AT), Erlebnisberg Golm
12.04.2026 – Stuttgart, Liederhalle (Hegel-Saal)
12.04.2026 – Zürich (CH), Kasernenareal
17.04.2026 – Solingen, Cobra
18.04.2026 – Neunkirchen (Saar), Neue Gebläsehalle
18.04.2026 – Uster (CH), Püntwiese
19.04.2026 – Frankfurt, Batschkapp
24.04.2026 – Neuruppin, Kulturhaus
25.04.2026 – Freiberg, Tivoli
26.04.2026 – Erfurt, Alte Oper
30.04.2026 – Hemer, Altes Casino
01.05.2026 – Essen, Weststadthalle
02.05.2026 – Hannover, Kulturzentrum Pavillon (Zusatzshow)
02.05.2026 – Hannover, Kulturzentrum Pavillon
03.05.2026 – Berlin, Huxleys Neue Welt
08.05.2026 – Königsbrunn, Pharmpur EISARENA
09.05.2026 – Pratteln (CH), Z7
09.05.2026 – Pratteln (CH), Z7
14.05.2026 – Rastede MPS
15.05.2026 – Rastede MPS
15.05.2026 – Ramstein Open Air
16.05.2025 – Rastede MPS
16.05.2025 – Gau-Odernheim, Petersberghalle
16.05.2025 – Wohlen (CH), Schützenhausplatz
17.05.2026 – Rastede, MPS
17.05.2025 – Zofingen (CH), Wässermatte
17.05.2026 – Hardenberg, Keilertage
30.05.2025 – Genf (CH), Le Rez-Usine
31.05.2025 – St. Gallen (CH), Kreuzbleiche
07.06.2026 – Wolfhagen, Kulturzelt
13.06.2026 – Krefeld, Kulturfabrik
14.06.2026 – Coesfeld, Fabrik
19.06.2026 – Gmunden (AT), Toscanapark Open-Air
20.06.2026 – Markdorf, Markdorf Open Air
21.06.2026 – Nagold, Alive Open Air im Hof
27.06.2026 – Löbau, Open Air – Messe- und Veranstaltungspark
27.06.2026 – Pinneberg, Young Sound Festival
28.06.2026 – Bodenheim, Kultur im Park
28.06.2026 – Wiesmoor, Freilichtbühne
17.07.2026 – Eggermühlen, Kinder-Mondnacht
22.07.2026 – Burg Trausnitz, LaSoNa Festival
23.07.2026 – Fiss (AT), Mounds
24.07.2026 – Fiss (AT), Mounds
25.07.2026 – Rödental b. Coburg, Kultursommer
25.07.2026 – Kempten, bigBOX Allgäu Open Air
26.07.2026 – Gifhorn, Schloss Gifhorn
26.07.2026 – Bückeburg, MPS
31.07.2026 – Gößnitz, Gößnitz Open Air
01.08.2025 – Wacken, Wacken Open Air
02.08.2026 – Bückeburg, MPS
03.08.2026 – Wyk auf Föhr, Nationalparkhalle
07.08.2026 – Thale, Bergtheater
09.08.2026 – Böbing, Böbing Open Air
16.08.2026 – Weil am Rhein, MPS
22.08.2026 – Schwerin, Open Air im Schloss
23.08.2026 – Speyer, MPS
24.08.2026 – Mönchengladbach, SommerMusik Schloss Rheydt
06.09.2026 – Luhmühlen, MPS
06.09.2026 – Papenburg, Stadtpark
11.09.2026 – Meßkirch, Benzenburg-Halle
12.09.2026 – Andernach, JUZ
19.09.2026 – Dinslaken, Kathrin-Türks-Halle
20.09.2026 – Bestwig, Schützenhalle Ostwig
03.10.2026 – Burgkirchen, Bürgerzentrum
04.10.2026 – Limburg, Stadthalle
05.10.2026 – Staufen, FaustForum
08.10.2026 – Trier, Europahalle
09.10.2026 – Bonn, Brüchenforum
11.10.2026 – Ulm, Roxy
16.10.2026 – Taufkirchen an der Pram, Turnsaal Mittelschule
17.10.2026 – Wien (AT), Arena
17.10.2026 – Wien (AT), Arena
24.10.2026 – Graz (AT), Orpheum
25.10.2026 – Linz (AT), Posthof
30.10.2026 – Dresden, Parkhotel
31.10.2026 – Jena, F-Haus
01.11.2026 – Potsdam, Waschhaus
06.11.2026 – Reutlingen, Stadthalle
07.11.2026 – Memmingen, Kaminwerk
08.11.2026 – Solothurn (CH), Am Baseltor
13.11.2026 – Erlangen, E-Werk
14.11.2026 – Remchingen, Kulturhalle (Schockvember Kids)
15.11.2026 – Luxembourg, Den Atelier
20.11.2026 – Saarbrücken, Garage
21.11.2026 – Bergheim, Medio.Rhein.Erft
22.11.2026 – Bochum, Matrix
27.11.2026 – Rheine, Stadthalle
28.11.2026 – Ludwigsburg, Scala
29.11.2026 – Kaiserslautern, Kammgarn
03.12.2026 – Cottbus, Gladhouse
04.12.2026 – Roth, Kulturfabrik
05.12.2026 – Mörfelden-Walldorf, Bürgerhaus
06.12.2026 – Heidelberg, halle02
11.12.2026 – Cuxhaven, Kugelbake-Halle
12.12.2026 – Münster, Jovel
13.12.2026 – Oberhausen, Turbinenhalle (Halle 1)
18.12.2026 – Celle, CD-Kaserne
19.12.2026 – Bremen, Modernes
20.12.2026 – Lübeck, Kulturwerft-Gollan
21.12.2026 – Hamburg, Große Freiheit 36
23.12.2026 – Mühlhausen, Alte Fleischerei
26.12.2026 – Regensburg, Eventhall Airport
27.12.2026 – Bad Neustadt a. d. Saale, Stadthalle
28.12.2026 – München, Backstage
30.12.2026 – Bern (CH), Hyspaplatz
02.01.2027 – Siegen, Siegerlandhalle
06.01.2027 – Essenbach, Eskara Halle
07.01.2027 – Rastatt, BadnerHalle
08.01.2027 – Hilden, Stadthalle
09.01.2027 – Stade, Stadeum
14.01.2027 – Zwickau, Alter Gasometer
15.01.2027 – Magdeburg, Factory
17.01.2027 – Leipzig, Werk2
22.01.2027 – Geiselwind, Eventzentrum
23.01.2027 – Halle, Georg-Friedrich-Händel-Halle
24.01.2027 – Traunreut, k1
29.01.2027 – Wuppertal, Live Club Barmen
30.01.2027 – Osnabrück, Rosenhof
31.01.2027 – Bielefeld, Lokschuppen