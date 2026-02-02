Heavysaurus: mehr „Metal“ für alle: neues Album und neue Tour 2026/27

Vom Kinderzimmer bis aufs legendäre Wacken Open Air, vom Familienausflug bis zur Festivalbühne, von kleinen Clubs bis zu großen Hallen – Heavysaurus spielen echten Metal für Groß und Klein. Vier Dinosaurier und ein Drache rocken die Bühnen mit einer Show, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen die Pommesgabel recken lässt. Am 30.01.2026 erschien das neue Album Metal mit 15 brandneuen Songs. Anschließend gehen die fünf grüngeschuppten Helden mit der Metal Tour 2026/27 auf große Konzertreise, mit neuen Songs, neuer Show und altbewährter Dino-Power!

Was als ungewöhnliche Idee begann – Rock & Metal für Kinder, mit tollen Dino-Geschichten, aber ohne Kompromisse – hat sich längst zu einem kulturellen Phänomen entwickelt. Heavysaurus beweisen, dass echter Headbanger-Spaß kein Alter kennt. Ihre Musik ist laut, lebendig und liebevoll gemacht, mit Gitarrenriffs, Double-Bass-Drums, Melodien zum Mitsingen und Texten, die kleine Metalheads begeistern. Während die Kids so in die Welt der Rockmusik eintauchen, zelebrieren viele Eltern ihr musikalisches Lebensgefühl gleich mit oder entdecken es erneut.

Nach dem überwältigenden Erfolg der Pommesgabel Tour 2024 und 2025 – über 350 Termine! – legen Heavysaurus nun nach: Mit ihrem neuen Album Metal und einem neuen Liveprogramm tourt die Band durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Metal ist kein Kinderalbum im klassischen Sinne, sondern ein musikalisches Abenteuer mit packenden Songs voller hymnischer Refrains, treibender Riffs, wilder Soli und viel Mitmachspaß, wie die Eltern es von ihren Lieblingsbands – zum Beispiel Sabaton, Metallica, Iron Maiden, Volbeat – kennen. Und immer mit dabei: Humor, Haltung und die Mission, Kinder für Musik zu begeistern, nicht als Produkt, sondern als Erfahrung.

Lest hier auch unser Review zu Metal.

Heavysaurus-Konzerte sind spektakulär: Licht, Nebel, Funkenregen, Luftballons und Konfetti, mit echter Livemusik von professionellen Musikern in Dino-Kostümen und einem Sound, der sowohl für Kinderohren geeignet als auch für Rockfans gemacht ist. Bei einem Heavysaurus-Konzert erlebt die ganze Familie eine echte Rockshow, kindgerecht und mit allem, was dazugehört. Dazu gibt es limitierte Meet & Greet Tickets für die kleinen größten Fans, inklusive Foto, Autogramm und Tatzen-Schütteln!

Zusätzlich unterstützt die Band weiterhin Die Arche, eine Organisation für benachteiligte Kinder: von jedem Ticket geht 1 Euro an den guten Zweck. 50 Cent als Direktspende und 50 Cent als Unterstützung für Maßnahmen wie Konzertbesuche und andere besondere Aktionen

Heavysaurus zeigen, wie Musik Generationen verbindet. Und wenn beim ersten Song die Hände der Kinder in die Luft schießen und ein lautes „Rarrr!“ durch den Saal hallt, ist klar: Metal lebt. Und zwar für alle.

Für die Eltern: Das Konzerterlebnis ist auf Kinder von 3 bis 11 Jahren zugeschnitten, unterhält aber auch ihre Eltern, Großeltern und Geschwister, denn hier kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Die Shows finden nachmittags statt, in kindgerechter Lautstärke und, wo möglich, mit einem eigenen Kinderbereich ganz vorne mit bester Sicht für die Kleinen. Und keine Sorge: Die Dinos beißen nicht.

Heavysaurus – Metal Tour 2026/27:

30.01.2026 – Wetzlar, Event Werkstatt

31.01.2026 – Köln, Kantine

31.01.2026 – Köln, Kantine (Zusatzshow)

01.02.2026 – Würzburg, Posthalle

01.02.2026 – Winterthur (CH), Teuchelweiher

06.02.2026 – Hallwang (AT), Kulturzentrum

07.02.2026 – St. Pölten (AT), VAZ

08.02.2026 – Innsbruck (AT), Music Hall

11.02.2026 – Galtür (AT), Silvapark Silvretta

12.02.2026 – Kufstein (AT), Kultur Quartier

13.02.2026 – Soest, Stadthalle

14.02.2026 – Ingolstadt, eventhalle Westpark

15.02.2026 – Liezen (AT), Ennstalhalle

21.02.2026 – Kusel, Fritz-Wunderlich-Halle

22.02.2026 – Dillingen-Saar, Lokschuppen

27.02.2026 – Hohenems (AT), Tenniseventcenter

28.02.2026 – Rottweil, Stadthalle

01.03.2026 – Laupheim, Kulturhaus

01.03.2026 – Hildesheim, KUFA

06.03.2026 – Frankfurt (Oder), Kamea Eventarena

07.03.2026 – Chemnitz, AJZ (Zusatzshow)

07.03.2026 – Chemnitz, AJZ

08.03.2026 – Nürnberg, Löwensaal

13.03.2026 – Bremerhaven, Stadthalle

14.03.2026 – Kiel, Die Pumpe

14.03.2026 – Kiel, Die Pumpe (Zusatzshow)

14.03.2026 – Bernau, Fun&Bass Event

15.03.2026 – Buchholz, Empore

21.03.2026 – Dortmund, FZW

22.03.2026 – Herford, Kulturwerk

28.03.2026 – Lichtenfels, Stadthalle

29.03.2026 – Deggendorf, Stadthalle

02.04.2026 – St. Johann Alpendorf (AT), Snow Space Salzburg

10.04.2026 – Karlsruhe, Substage

11.04.2026 – Gießen, Kongresshalle

11.04.2026 – Tschagguns (AT), Erlebnisberg Golm

12.04.2026 – Stuttgart, Liederhalle (Hegel-Saal)

12.04.2026 – Zürich (CH), Kasernenareal

17.04.2026 – Solingen, Cobra

18.04.2026 – Neunkirchen (Saar), Neue Gebläsehalle

18.04.2026 – Uster (CH), Püntwiese

19.04.2026 – Frankfurt, Batschkapp

24.04.2026 – Neuruppin, Kulturhaus

25.04.2026 – Freiberg, Tivoli

26.04.2026 – Erfurt, Alte Oper

30.04.2026 – Hemer, Altes Casino

01.05.2026 – Essen, Weststadthalle

02.05.2026 – Hannover, Kulturzentrum Pavillon (Zusatzshow)

02.05.2026 – Hannover, Kulturzentrum Pavillon

03.05.2026 – Berlin, Huxleys Neue Welt

08.05.2026 – Königsbrunn, Pharmpur EISARENA

09.05.2026 – Pratteln (CH), Z7

09.05.2026 – Pratteln (CH), Z7

14.05.2026 – Rastede MPS

15.05.2026 – Rastede MPS

15.05.2026 – Ramstein Open Air

16.05.2025 – Rastede MPS

16.05.2025 – Gau-Odernheim, Petersberghalle

16.05.2025 – Wohlen (CH), Schützenhausplatz

17.05.2026 – Rastede, MPS

17.05.2025 – Zofingen (CH), Wässermatte

17.05.2026 – Hardenberg, Keilertage

30.05.2025 – Genf (CH), Le Rez-Usine

31.05.2025 – St. Gallen (CH), Kreuzbleiche

07.06.2026 – Wolfhagen, Kulturzelt

13.06.2026 – Krefeld, Kulturfabrik

14.06.2026 – Coesfeld, Fabrik

19.06.2026 – Gmunden (AT), Toscanapark Open-Air

20.06.2026 – Markdorf, Markdorf Open Air

21.06.2026 – Nagold, Alive Open Air im Hof

27.06.2026 – Löbau, Open Air – Messe- und Veranstaltungspark

27.06.2026 – Pinneberg, Young Sound Festival

28.06.2026 – Bodenheim, Kultur im Park

28.06.2026 – Wiesmoor, Freilichtbühne

17.07.2026 – Eggermühlen, Kinder-Mondnacht

22.07.2026 – Burg Trausnitz, LaSoNa Festival

23.07.2026 – Fiss (AT), Mounds

24.07.2026 – Fiss (AT), Mounds

25.07.2026 – Rödental b. Coburg, Kultursommer

25.07.2026 – Kempten, bigBOX Allgäu Open Air

26.07.2026 – Gifhorn, Schloss Gifhorn

26.07.2026 – Bückeburg, MPS

31.07.2026 – Gößnitz, Gößnitz Open Air

01.08.2025 – Wacken, Wacken Open Air

02.08.2026 – Bückeburg, MPS

03.08.2026 – Wyk auf Föhr, Nationalparkhalle

07.08.2026 – Thale, Bergtheater

09.08.2026 – Böbing, Böbing Open Air

16.08.2026 – Weil am Rhein, MPS

22.08.2026 – Schwerin, Open Air im Schloss

23.08.2026 – Speyer, MPS

24.08.2026 – Mönchengladbach, SommerMusik Schloss Rheydt

06.09.2026 – Luhmühlen, MPS

06.09.2026 – Papenburg, Stadtpark

11.09.2026 – Meßkirch, Benzenburg-Halle

12.09.2026 – Andernach, JUZ

19.09.2026 – Dinslaken, Kathrin-Türks-Halle

20.09.2026 – Bestwig, Schützenhalle Ostwig

03.10.2026 – Burgkirchen, Bürgerzentrum

04.10.2026 – Limburg, Stadthalle

05.10.2026 – Staufen, FaustForum

08.10.2026 – Trier, Europahalle

09.10.2026 – Bonn, Brüchenforum

11.10.2026 – Ulm, Roxy

16.10.2026 – Taufkirchen an der Pram, Turnsaal Mittelschule

17.10.2026 – Wien (AT), Arena

17.10.2026 – Wien (AT), Arena

24.10.2026 – Graz (AT), Orpheum

25.10.2026 – Linz (AT), Posthof

30.10.2026 – Dresden, Parkhotel

31.10.2026 – Jena, F-Haus

01.11.2026 – Potsdam, Waschhaus

06.11.2026 – Reutlingen, Stadthalle

07.11.2026 – Memmingen, Kaminwerk

08.11.2026 – Solothurn (CH), Am Baseltor

13.11.2026 – Erlangen, E-Werk

14.11.2026 – Remchingen, Kulturhalle (Schockvember Kids)

15.11.2026 – Luxembourg, Den Atelier

20.11.2026 – Saarbrücken, Garage

21.11.2026 – Bergheim, Medio.Rhein.Erft

22.11.2026 – Bochum, Matrix

27.11.2026 – Rheine, Stadthalle

28.11.2026 – Ludwigsburg, Scala

29.11.2026 – Kaiserslautern, Kammgarn

03.12.2026 – Cottbus, Gladhouse

04.12.2026 – Roth, Kulturfabrik

05.12.2026 – Mörfelden-Walldorf, Bürgerhaus

06.12.2026 – Heidelberg, halle02

11.12.2026 – Cuxhaven, Kugelbake-Halle

12.12.2026 – Münster, Jovel

13.12.2026 – Oberhausen, Turbinenhalle (Halle 1)

18.12.2026 – Celle, CD-Kaserne

19.12.2026 – Bremen, Modernes

20.12.2026 – Lübeck, Kulturwerft-Gollan

21.12.2026 – Hamburg, Große Freiheit 36

23.12.2026 – Mühlhausen, Alte Fleischerei

26.12.2026 – Regensburg, Eventhall Airport

27.12.2026 – Bad Neustadt a. d. Saale, Stadthalle

28.12.2026 – München, Backstage

30.12.2026 – Bern (CH), Hyspaplatz

02.01.2027 – Siegen, Siegerlandhalle

06.01.2027 – Essenbach, Eskara Halle

07.01.2027 – Rastatt, BadnerHalle

08.01.2027 – Hilden, Stadthalle

09.01.2027 – Stade, Stadeum

14.01.2027 – Zwickau, Alter Gasometer

15.01.2027 – Magdeburg, Factory

17.01.2027 – Leipzig, Werk2

22.01.2027 – Geiselwind, Eventzentrum

23.01.2027 – Halle, Georg-Friedrich-Händel-Halle

24.01.2027 – Traunreut, k1

29.01.2027 – Wuppertal, Live Club Barmen

30.01.2027 – Osnabrück, Rosenhof

31.01.2027 – Bielefeld, Lokschuppen