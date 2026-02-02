Gluecifer – Same Drug New High

Es war einmal im Jahre 2005, da löste sich eine der skandinavischen Rock‑Institutionen auf, die neben Bands wie den Hellacopters Ende der Neunziger für Furore sorgte und damals quasi über Nacht eine neue Schublade im Rock‑Archiv befüllte. Als Grund wurde damals fehlende Motivation angegeben. Diese hatte man scheinbar im Jahr 2017 wiedergefunden, denn zumindest live war man hier und da mal wieder unterwegs. Nun steht, 22 Jahre nach dem letzten Album Automatic Thrill, mit Same Drug New High ein neues Album in den Läden. Irgendwo konnte man die seinerzeit fehlende Motivation also wieder ausbuddeln – und so viel sei schon mal gesagt: Der Verwesungsprozess ist glücklicherweise nicht sehr schnell vorangeschritten.

Ob man sich, wie im Titel gemunkelt wird, die alten Drogen von damals reingepfiffen hat, lässt sich nach einem Blick auf den kampfeslustigen Hahn auf dem Cover eindeutig bejahen. Der Musik zumindest hat der Konsum nicht geschadet.

Mit kraftvollem Drumming startet die Platte mit The Idiot durch und bietet – wie sollte es anders sein – puren, treibenden Rotz’n’Roll, der inzwischen mehr rockig als rotzig rüberkommt, aber von der alten Magie nichts verloren hat. Und das ist auch die gute Nachricht: Gluecifer klingt noch nach Gluecifer. Nicht mehr ganz so ungehobelt, aber immer noch sehr unterhaltsam. So finden sich neben schnellen Brechern, die sich wieder perfekt fürs Autofahren eignen, auch leicht melodischere Töne. Insbesondere Armadas drückt ordentlich aufs Gaspedal, während I’m Ready mit seinem an AC/DC erinnernden Gitarrenlick und dem beschwingt eingängigen Chorus fast schon Urlaubs‑Feeling verbreitet.

Alle Songs vereinen die für die Band typische Wild‑ und Ungestümtheit mit fetter Schweiß‑Attitüde. Live werden die Songs wieder hervorragend funktionieren, auch wenn das damalige Stammpublikum aus Angst vor dem nächsten Bandscheibenvorfall nicht mehr so agil wie seinerzeit ausflippen kann. Same Drug New High wird es aber sicher schaffen, auch Nachwuchs zu rekrutieren, und so kann man sich hoffentlich auf geile Shows freuen.

Und jetzt … Motor an und ab!

