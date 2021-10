Dynazty: präsentieren Video zur neuen Single „Advent“

„Advent ist ein Zeugnis all der rohen Energie, die sich in der Band seit der Veröffentlichung unseres letzten Albums angesammelt hat“, so Dynazty Sänger Nils Molin. „Als uns die Pandemie 2020 davon abhielt, auf Tour zu gehen, fällten wir den Entschluss, unsere ganze Energie in neue Songs zu stecken, um das beste und „absolute“ Album zu erschaffen – die beste Version von uns selbst. Und das haben wir getan. Advent ist ein aggressiver und feuriger Vorgeschmack auf alles Kommende!“

Für die visuelle Umsetzung eben jener Feurigkeit fand man in der Film-Crew von Grupa 13 die perfekten Mitstreiter. Das Musikvideo zu Advent sehr ihr hier.

Der Song ist ab sofort natürlich auch auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Dynaztys aktuelles Album The Dark Delight ist das bis dato beste und erfolgreichste Album der schwedischen Melodic Metaller. Mit hohen Charteinstiegen in der Schweiz (#12), Deutschland (#33), Schweden (#2 physische Charts) und Finnland (#3 physische Charts) konnte man in vielen Märkten erstmals die Bestenlisten erklimmen.

Dynazty sind:

Nils Molin – Vocals

Ove Magnusson – Guitar

Mikael Lavér – Guitars

Jonathan Olsson – Bass

Georg Härnsten Egg – Drums

