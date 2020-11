Daily Insanity: kündigen Europa Tour für 2021 an

Erst im April haben sie die erfolgreiche Tournee zu ihrer aktuellen EP namens Conspiracy beendet. Jetzt kündigen die deutschen Heavy Thrash Metaller Daily Insanity neben einem neuen Album auch eine Europa Tour für 2021 an. Im Rahmen der Veröffentlichung ihres neuen Albums Chronicles Of War wird das Trio aus Berlin hierzulande in folgenden Städten zu sehen sein: am 1. Mai in Berlin, am 7. Mai in Bautzen, am 24. September in Jena und am 8. Oktober 2021 in Hamburg.

Daily Insanity Mastermind Gene sagt: “Wir sind unglaublich zufrieden mit dem neuen Album und der Resonanz der Leute, die es bisher gehört haben. Jeder von uns hat alles in die Platte gesteckt und es hat sich wirklich ausgezahlt! Wir können es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen! Wir wollen unbedingt etliche brandneue Stücke auf die Bühne bringen und wir glauben, dass die Fans die neue Show mögen werden. Wie immer werden wir nichts als Qualität und pure Energie abliefern. Prepare for war!”

Gegründet wurden Daily Insanity 2015 in Berlin. Wie der Bandname schon vermuten lässt, hat die Band seit ihrer Gründung ein Faible für Geschichten und Ereignisse aus dem täglichen Leben. Viele Texte sind dabei autobiografischer Art und erzählen von ernsten Erfahrungen,

Verzweiflung und Unmenschlichkeit. Ihre eigenständige Mischung aus Old School Thrash Metal, eingängigen Melodien und packenden epischen Passagen, hat bis jetzt nicht nur eine EP (Conspiracy, 2018) hervorgebracht, das Trio stand auch schon mit Genre-Größen wie Tankard, Vader, Asphyx und vielen mehr auf der Bühne. Nach diversen Auftritten in den letzten drei Jahren in Deutschland, Polen, Slowakei, Tschechien und der Schweiz arbeiteten Daily Insanity zuletzt an neuem Material, das sie bereits im Sommer 2021 auf ihrer Headliner-Tour vorstellen werden. Einen ersten Vorgeschmack davon wird es sehr bald geben.

Die Chronicles Of War Tour, die voraussichtlich 2022 fortgesetzt wird, wird Daily Insanity’s bislang größte und umfangreichste Tournee.

Daily Insanity – Chronicles Of War Tour 2021