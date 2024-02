Slope – Freak Dreams

Die deutsche Hardcore Formation Slope hat ihr zweites Studioalbum Freak Dreams veröffentlicht. Die Männer aus Duisburg setzen auf einen Soundmix aus Funk Metal, gesprochenen Lyrics, härteren Riffs und typischen Hardcore-Elementen. Das Ergebnis ist ein erfrischender, recht selbstständiger Sound, der in der Szene hohe Wellen schlägt. Unkompliziert, motiviert und ohne großen Ballast springen Slope durch die kurzen Tracks. Die Vier-Minuten-Marke ist die Grenze und wird nur selten wie beim Opener Talk Big überschritten. Die US-Note ist immer präsent, die Sänger Simon und Fabio könnten auch gut aus New York stammen und nicht aus dem verrauchten Kohlepott. Das Artwork von Freak Dreams ist ähnlich konfus wie die Songs der Platte. Experimentell, mit dem Wunsch, was Neues zu machen, stoßen die fünf Musiker neue Türen auf.

Schnelle Passagen, nachdenkliche Elemente, Jazzmelodien und bissige Hooks gehören ebenso zum Konzept der Band, wie die frechen Vocals und die basslastigen Atmosphären. It’s Tickin‘, Chasing Highs und Nosedive fliegen nur so an einem vorbei. Immer mit dabei ist die Funkbotschaft, die von Slope permanent entsendet wird. Der Stresslevel beim Hörer wird mit Absicht hochgehalten, so funktioniert die Masche des Quartetts, das durch feine Überforderung den Hörer bei der Stange halten will. Das ist zwar nicht das gängige Konzept, um erfolgreich zu sein, bei den Deutschen funktioniert es jedoch. Wie bei einem Autounfall, kommt man nicht darum herum, hinzusehen, was Slope wohl als Nächstes anstellen. Kurze intensive Brecher rollen an die Küste und verschlucken alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Wer nicht als zerberstendes Treibgut überbleiben möchte, sollte frühzeitig auf den Zug von Freak Dreams aufspringen. Wem jetzt noch nicht die Knie schlottern, darf die 35 Minuten ruhig mal laut aufdrehen.

