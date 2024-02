Fever 333: neue Single „Ready Rock“ feiert die schwarze Geschichte des Rocks

Die Grammy®-nominierten Musikaktivisten Fever 333 haben ihre neueste Single Ready Rock veröffentlicht, die ab sofort auf allen DSPs zum Streaming verfügbar ist.

Ready Rock ist eine Hommage an die schwarzen Künstler, die den Grundstein für den Rock’n’Roll gelegt haben und ein klares Bekenntnis dazu, dass Rockmusik schwarze Musik ist, während wir im Februar den Black History Month begehen.

Produziert von Fever 333, mit zusätzlicher Co-Produktion durch den Grammy®-Award-Gewinner Beach Noise (bekannt für die Zusammenarbeit mit Kendrick Lamar und Baby Keem) und Justin Beck von Glassjaw, wirft Ready Rock ein Licht auf die oft nicht anerkannte Abstammung von ikonischen Rock-Sounds und Klängen, die von schwarzen Musikern geschaffen wurden.

Dieser Track ist nicht nur eine klangliche Erkundung, sondern auch ein Hinweis auf das mit Spannung erwartete zweite Studioalbum von Fever 333, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Nach der 2023 erschienenen Single $wing ist Ready Rock der erste Vorgeschmack auf die kommende Kollektion, die über ihr eigenes Label 333Wreckords Crew in exklusiver Zusammenarbeit mit Century Media veröffentlicht wird.

Fever 333 wird von Jason Butler angeführt und besteht aus dem Schlagzeuger Thomas Pridgen (bekannt durch seine Arbeit mit The Mars Volta, Thundercat und Trash Talk), der Bassistin April Kae, die als virale Sensation gilt, und dem Gitarristen Brandon Davis. Das Quartett ist bekannt für seine energiegeladenen Live-Auftritte und hat das Publikum weltweit mit seiner energiegeladenen Bühnenkunst und seinem unverwechselbaren Sound in seinen Bann gezogen. Im Sommer 2023 hinterließen sie einen unauslöschlichen Eindruck auf Festivals in aller Welt, darunter das Download Festival in Großbritannien, das Hellfest in Frankreich, das Sick New World in Las Vegas und das Rock Am Ring/ Rock Im Park in Deutschland.

Fever 333 haben sich einer revolutionären Sache verschrieben und setzen ihre einzigartige Mischung aus Punk, Hip-Hop und Thrash als Molotow-Cocktail für den Aktivismus ein. Ihre Arbeit dient als Banner für ihren unerschütterlichen Fokus auf Gemeinschaft, Wohltätigkeit und die Schaffung positiver Veränderungen.

Lasst euch diesen Track nicht entgehen und hört jetzt rein!

