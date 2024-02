Liv Kristine – Deus Ex Machina (Re-Release)

Artist: Liv Kristine

Herkunft: Norwegen/Deutschland

Album: Deus Ex Machina

Genre: Symphonic Metal, Gothic Rock, Pop

Spiellänge: 41:51 Minuten (original)

Release: 1998 (original) / 01.03.2024 Re-Release

Label: Allegro Talent Media

Link: https://www.livkristine.net

Bandmitglieder:

Gesang – Liv Kristine

Tracklist:

Vinyl LP

CD

A-Side

1. Requiem

2. Deus Ex Machina

3. In The Heart Of Juliet

1. Waves Of Green

2. Take Good Care

3. Huldra Part I

4. Portrait: Ei Tulle Med Øyne Blå

5. Good Vibes Bad Vibes

6. Portrait: Ei Tulle Med Øyne Blå (Darksynth Remix 2023)

7. Outro

CD 1

1. Requiem

2. Deus Ex Machina

3. In The Heart Of Juliet

4. 3 A.M.

5. Waves Of Green

6. Take Good Care

7. Huldra Part I

8. Portrait: Ei Tulle Med Øyne Blå

9. Good Vibes Bad Vibes

1. In The Heart Of Juliet (Forever Mix)

2. Huldra Part II

3. Good Vibes Bad Vibes (Dance on Mix)

4. 3 A.M. (Late Night Version)

5. 3 A.M. (Club Mix)

6. 3 A.M. (Radio Mix)

7. 3 A.M. (Single Edit)

8. 3 A.M. (No Loop Mix)

9. Deus Ex Machina (Alternative Remix)

10. Deus Ex Machina (Guitar Extended)

11. Deus Ex Machina (Remix)

12. Sun In The Stream

13. Sun In The Stream (Demo 1999)

14. Inamorata (Live)

15. Inamorata (Demo 1999)

16. Huldra Part III

Die Fans der Norwegerin und jetzt in Deutschland lebenden Liv Kristine werden sich freuen, denn das Solodebüt Deus Ex Machina der blonden Gothic Metal Ikone wird wiederveröffentlicht. Am 01.03.2024 ist Deus Ex Machina damit das erste Mal als Vinyl in den Farben Black und Yin Yang Splatter erhältlich. Zudem kann sich der geneigte Hörer auch eine Digipack Doppel-CD zulegen, die auf CD 2 einige Mixe bereithält.

Um Liv Kristine, die in den Neunzigern die (Sopran) Stimme der Gothic Metaller von Theatre Of Tragedy war und anschließend neben einigen anderen Projekten als Solokünstlerin und als Sängerin bei den Symphonic Metallern Leaves‘ Eyes erfolgreich war, wurde es nach ihrem Ausstieg bei Leaves‘ Eyes 2016 doch etwas ruhiger, bevor sie 2021 mit Have Courage Dear Heart, einer EP/Compilation erfolgreich zurückkam. Ich durfte damals mit der sehr sympathischen Liv Kristine ein Interview machen, welches ihr hier nochmals nachlesen könnt.

Nun hat sie sich also daran gemacht, ihr Solodebüt, welches 1998 bereits bei Massacre Records erschien und noch einmal 2007 von Candlelight Records veröffentlicht wurde, über Allegro Talent Media erneut aufzulegen. Gerade die Vinylsammler dürften sich dieses Mal besonders freuen, da es eine Premiere auf Vinyl ist.

Geboten wird auf den 42 Minuten im Grunde genommen recht melancholisch angehauchte Popmusik mit einem kleinen Schuss Gothic. Zu den Höhepunkten gehört für mich der Titelsong mit fast zehn Minuten Länge, was ggf. allerdings dem einen oder anderen Hörer vielleicht etwas langatmig werden könnte. Ein besonderes Highlight ist natürlich der Song 3 A.M., ein Duett mit Nick Holmes (Host, Paradise Lost). Als besonderes Schmankerl hat man als Bonussong der Vinyl eine Neuinterpretation des Songs Portrait: Ei Tulle Med Øyne Blå (ursprünglich ein norwegisches Kinderlied) spendiert. Hierbei ist kein Geringerer als Geir „Gerlioz“ Bratland (Dimmu Borgir, God Seed, The Kovenant, Satyricon) beteiligt.

Die Instrumentierung besteht größtenteils aus Keyboards, zu denen sich nur gelegentlich einmal eine Gitarre gesellt. Das Schlagzeug wurde im Original wohl auch nur gesampelt. Insgesamt ein schönes Debüt von Liv Kristine. Natürlich nichts für „den“ Metaller. Alle, die jedoch die besondere Stimme der Gothic Ikone Liv Kristine zu schätzen wissen, können hier natürlich auf Good Vibes Bad Vibes setzen.