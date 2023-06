The Damned – Darkadelic

Das britische Musikensemble The Damned hat Ende April sein zwölftes Studioalbum mit dem Titel Darkadelic veröffentlicht. Das Werk präsentiert eine fesselnde Mischung aus Punk, Gothic Rock und Classic Rock, die die charakteristischen Klanglandschaften der Band einfängt. Schwer erfolgreich in ihrer Heimat seit fast 50 Jahren schwappt der Hype auch immer weiter zu uns nach Deutschland herüber. A Night Of A Thousand Vampires – Live In London schaffte im letzten Jahr den ersten Charterfolg bei uns in Deutschland überhaupt und nun springt Darkadelic auf Platz 35.

The Damned, bestehend aus den Mitgliedern Dave Vanian, Captain Sensible, Paul Gray und Monty Oxymoron, wurden durch die Aufnahme des Schlagzeugers William Granville-Taylor erweitert, der zum ersten Mal zur Band stößt. Diese Zusammenstellung ergibt eine kraftvolle musikalische Einheit, die ihre langjährige Erfahrung in den Tracks wie Bad Weather Girl, Wake The Dead oder einem der Höhepunkte Leader Of The Gang zum Ausdruck bringt.

Darkadelic wurde unter dem Label EarMusic veröffentlicht und hat eine Gesamtspielzeit von 48 Minuten, in denen die Truppe aus UK zwölf Stücke zum Vibrieren bringt. Die Produktion ist sowohl als CD Digipak als auch in verschiedenen Vinyl-Ausführungen erhältlich. Die vielen Fans haben somit die Qual der Wahl, wie die neuen Kompositionen ihren Weg aufs Trommelfell finden können. Der Hörer wird auf eine düstere und zugleich mitreißende Reise mitgenommen. Im Fokus immer wieder der markante Sänger Dave Vanian. Mit treibenden Rhythmen, kraftvollen Gitarrenriffs und den hypnotischen Vocals erzeugen The Damned immer wieder verschiedene, aber meist schwermütige Emotionen. Die Kombination aus Punk, Gothic Rock und Classic Rock erzeugt eine knisternde Atmosphäre und gibt den Musikern viele Alleinstellungsmerkmale. Die Band bewegt sich geschickt zwischen energetischen Punkrock-Hymnen und dunklen, atmosphärischen Balladen, wobei sie ihre musikalischen Wurzeln geschickt mit zeitgenössischen Einflüssen verbindet. Mit Roderick ziehen sie den Konsumenten zum Abschluss in ein dramatisches Theaterstück, welches den Hörer andächtig aus dem Silberling führt und ganz behutsam die Hand loslässt.

