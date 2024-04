Angeekelt – Christine

Artist: Angeekelt

Herkunft: Deutschland

Album: Christine

Genre: Deutschrock, Punk

Spiellänge: 51:16 Minuten

Release: 24.04.2024

Label: Holyhead Records

Link: https://www.facebook.com/Angeekelt

Bandmitglieder:

Bass – Bernd „Börnie“ Sommer

Gesang – Marc „Venom“ Debus

Gitarre – Dirk Ullrich

Schlagzeug – Joschi Neumann

Tracklist:

Christine Den Teufel Unterm Tisch Piraten (Hart Am Wind) Blackout Alles Hat Seine Zeit Himmel Und Hölle Steppenwolf Du Bist Nicht Gut Für Mich Die Staatsmacht Reisefieber Der Weihnachtmann (Sensemann Remix) Freitag Endlich Vorbei

Da ist sie endlich. Marc „Venom“ Debus hat mir das neue Angeekelt Album bereits angedroht und schon ist die CD da. Ca. 2 ½ Jahre nachdem es Angeekelt was vom Duo Marc „Venom“ Debus und Bernd „Börnie“ Sommer Auf Die Fresse Rock’n’Roll (so der Titel des Albums) gab, gehen sie nun ab dem 24.04.2024 mit Carpenters Christine auf Album-Tour.

Es gibt zugleich auch Neues zu vermelden, denn Angeekelt sind nun ein Quartett. Das hatte sich bereits in meinem Interview (hier) zum Debüt mit Marc „Venom“ Debus abgezeichnet. Das Material sollte ja auch live unter die Leute gebracht werden. Neu dabei sind an der Gitarre Dirk Ullrich und am Schlagzeug Joschi Neumann.

Die Jungs machen eigentlich da weiter, wo sie beim letzten Longplayer aufgehört haben: so richtig Angeekelt und es gibt natürlich wieder eine tolle Rock/Punk Auf Die Fresse Rock’n’Roll Mischung.

Also kommt rein zu Christine, die auf dem Cover so richtig Angeekelt dreinblickt, und lasst euch mit den Jungs auf eine Rock ’n‘ Roll Tour mitnehmen. Im Opener und Titelsong wird die liebreizende Christine natürlich angeschmachtet und dann geht es ab mit deutschsprachigem Rock ’n‘ Roll. Die Jungs nehmen natürlich erneut wieder kein Blatt vorn Mund.

Den Teufel treffen sie nicht Crossroads, sondern sie haben Den Teufel Unterm Tisch und da juckt es natürlich richtig. Wieso man dann mit Piraten (Hart Am Wind) auf Seegang geht, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis. Eigentlich wäre doch wieder die Route 666 dran, aber die gab es ja schon auf der letzten Scheibe. Na ja, so einen kleinen Blackout muss man den Jungs einfach zugestehen. Ach ja, da kommt auch schon der Blackout in Form des nächsten Songs. Wichtig ist: „man hört es laut – Blackout!!!“

Alles Hat Seine Zeit und es scheint die Zeit für Angeekelt gekommen zu sein. Wenn es um punkigen Deutschrock geht, kommt man an Angeekelt echt momentan nicht vorbei. Toller Rock zum Abtanzen und auch Mitsingen. Himmel Und Hölle – Du Bist Nicht Gut Für Mich!? Wer denn nun, der Steppenwolf? Das sind auf jeden Fall die drei Songs, die sich anschließen. Kritik an Politik, und zwar an einer bestimmten Form an Politikern gibt es bei Die Staatsmacht. Wenn man mit Christine unterwegs ist, packt einen natürlich immer wieder das Reisefieber, da hält man sich nie lange irgendwo auf, auch nicht bei der Staatsmacht.

Da ist man relativ schnell durch bei dieser kurzweiligen Platte, vorbei auch am Weihnachtsmann mit einem Sensemann Remix. Der Knecht Ruprecht scheint den Jungs irgendwann mal böse mitgespielt zu haben 😉 Nach einem punkigen Freitag ist es dann Endlich Vorbei! Das ist jetzt keine Aussage von mir, sondern der letzte Song auf Christine nennt sich Endlich Vorbei. Aber nicht mit mir, denn ich lasse das Ding noch mal rotieren.

Angeekelt zeigen auf Christine erneut, wie Deutschrock funktionieren kann. High Power Energy Rock ’n‘ Roll punkig und rotzig gegen die Wand geschleudert. 13 neue Tracks, die so richtig Angeekelt rüberkommen.