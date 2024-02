Stunde Null – Liebe Für Immer

Die einfachste Deutschrockkost servieren Stunde Null aus Südtirol nicht. Anfang des Monats haben die Musiker ihr neues Werk Liebe Für Immer auf den Weg gebracht. Das Album kommt auf 28 Minuten Spielzeit und wurde über SDB Records herausgebracht. Neun Songs sollen es nun für Sänger Aaron Puntajer und seine vier Kollegen richten. Liebe Für Immer ist das vierte Studioalbum seit ihrer Gründung vor zehn Jahren. In den Albumcharts schaffte es der Longplayer nur knapp nicht in die Top 20 und bleibt auf dem Niveau der letzten Alben. Doch was haben Stunde Null in den neuen Tracks verarbeitet, die einen recht modernen Sound abbekommen haben? Genau – Emotionen pur, die Liebe und das Leben. Themen, die jeden betreffen und bei denen man sich einfach nicht herausziehen kann.

Mit Mensch Sein und Schrei An Die Wand springen sie in die Platte voller Herz, Schmerz und Hoffnung. Zwar agiert das Quintett modern, über die Klischeeschwelle schaffen sie es jedoch nicht. Nüchtern produziert und mit vielen in der Szene geliebten Auswüchsen bringen sie das auf die Scheibe, was erwartet wird, das erstickt neue Wege direkt im Keim. Die Fans sind zufrieden, die Truppe hat Spaß an Songs wie Meine Angst oder Krankheit Mensch und der Erfolg spricht für sich. Was soll man da als Kritiker über Klasse, Innovation und möglichen eingeschränkten Hörspaß philosophieren, wenn Stunde Null eh ihren Weg gehen. Dem einen oder anderen dürfte es trotzdem zu platt sein, der Rest feiert Liebe Für Immer und bekommt schnelle neun Werke aufs Ohr gedrückt, die unglaublich schnell in den Kopf gehen. Wer bislang noch kein Ohr bei den Jungs aus Barbian riskiert hat, kann dieses ruhig mal wagen. Als Anspieltipps fungieren Unsere Beste Zeit und Es Bleibt Die Zeit wunderbar, um sich schnell ein Bild über Stunde Null machen zu können.

