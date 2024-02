Suicidal Angels: veröffentlichen neuen Song „Virtues Of Destruction“

Am 16. Februar veröffentlichten die griechischen Thrasher Suicidal Angels ihren brandneuen Track Virtues Of Destruction, der Teil ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Profane Prayer ist. Profane Prayer wird am 1. März 2024 über Nuclear Blast Records veröffentlicht. Suicidal Angels haben außerdem eine Europatournee angekündigt, die im März 2024 beginnt.

Sänger Nick kommentiert den neuen Song Virtues Of Destruction wie folgt:

„Our third single just landed! Almost two weeks before our headline European tour, we are glad to share with you one more song from our new album Profane Prayer! Play it loud and headbang along with the whole neighborhood!!!

Seht euch das Video zu Virtues Of Destruction hier an:

Mehr Infos zu Suicidal Angels (inklusive der Tourtermine für 2024) und ihrem kommenden Album Profane Prayer findet ihr hier:

Suicidal Angels sind:

Nick Melissourgos | Gesang, Rhythmusgitarren

Gus Drax | Gitarren (Lead)

Angelos Lelikakis | Bass

Orfeas Tzortzopoulos | Schlagzeug

Suicidal Angels online:

