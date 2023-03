Bang Your Head!!!: wieder neue Bands sowohl für BYH!!! als auch ROA bestätigt

Hallo Freunde,

Dieses Mal haben wir eine Rocklady, die beim Rock Of Ages ihr 40-jähriges Bühnenjubliläum feiern und ein paar Überraschungen mit sich führen wird. Während wir für Balingen ein ziemlich heißes und verheißungsvolles Schmiedeeisen aus Schweden auf die Bühnenbretter schicken werden. Beide Acts stellen Hochkaräter hinsichtlich ihrer musikalischen Ausrichtungen dar. Genießt die Beiden…

Und erneut möchten wir auf unsere kleine Tauschbörse verweisen:

Wer ggfs. am ROA-Wochenende verhindert sein wird, aber unbedingt abrocken möchte und gerne am BYH!!!-Festival teilnehmen würde, aber noch keine Karte für das Balinger Festival gekauft hat, kann ab sofort bis Ende Ende März die alte(n) ROA-Karte(n) gegen einen kleinen Aufpreis von € 30.00 in neue BYH!!!-Karten eintauschen. Für Camping- und Kfz-Tickets gilt dasselbe, jedoch ohne Aufpreis.

Bisweilen bestätigte Bands BYH!!!:

Helloween, Saxon, Dirkschneider, D-A-D, Unleashed, Blaze Bayley, Onslaught, Memoriam, Suicidal Angels, Axxis, Tankard, Rage, Legion Of The Damned, Benediction, Enforcer, Night Demon, Diamond Head, Angel Witch, Praying Mantis, Angelus Apatrida, Manimal, Atlantean Kodex, Pestilence, Night, Heathen, Skull Fist, Blizzen, Lord Vigo, Space Chaser, Midnight, Winterstorm

Wer dies in umgekehrter Reihenfolge machen möchte, und seine BYH!!!-Tickets aufgrund Terminschwierigkeiten gerne in ROA-Tickets umtauschen will, kann seine BYH!!!-Karte(n) in neue ROA-Karte(n) zu denselben Konditionen (Festivaleintrittskarte € 30.00 Aufpreis, Camping- und Kfz-Ticket 1:1) bis zum obigen Datum switchen.

Bisweilen bestätigte Bands ROA:

Suzi Quatro, Doro, Manfred Mann’s Earth Band, Lordi, The Sweet, Nazareth, John Lee’s Barclay James Harvest, Eclipse, Tyketto, The New Roses, John Diva & The Rockets Of Love, Dare, Rock Out

Viel Spaß!

Dorothee Pesch– oder wie sie bekannt wurde einfach nur Doro gehört zu den deutschen Rock-Ikonen und ist vermutlich die bekannteste, darüberhinaus die erfolgreichste weibliche Künstlerin des deutschen Metal und Rocks. Alles begann, als die damals 19-jährige Düsseldorferin zur Frontfrau der Hard-Rock Band Warlock wurde und danach eine nicht zuersetzende Rolle im intenationalen Rock- und Metal Business einnahm. Mittlerweile rockt sie seit über 30 Jahren und noch ist kein Ende ihrer Karriere in Sicht. Ihre fast schon einzigartige Diskographie lässt keinen eingeschworenen Metaller ruhig. Ihr Fascettenreichtum ist genau das was sie ausmacht und legt zudem den Grundstein ihrer mehr als erolgreichen Karriere. Doros Einzigartigkeit lässt sich auch deutlich am Erhalt des, an sie erstmals verliehenden Legends-Award der renommierten Golden Gods Awards im Jahr 2013 in London aufzeigen. Das ist allerdings nur einer der Preise, die Doro in ihrer Karriere gewann. Acht mal wurde sie schon für den Echo nominiert und gewann ihn 1994 als Künstlerin des Jahres. Raise Your Fist In The Air, das 17. Studioalbum erschien im Oktober des Jahres 2012 und stieg ohne Schwierigkeiten in die Top 20 ein. All hail to the Queen of Metal!!!

Enforcer stehen für kompromisslosen Heavy Metal. Schon vor vier Jahren brachte das Quartett die Balinger Volksbank Arena zum Kochen. Nun fanden wir es an der Zeit die Schweden unsere Mainstage in Schutt und Asche legen zu lassen…

Coming Alive, besser könnte die neu veröffentlichte Single der schwedischen Metal- Band Enforcer gar nicht lauten. Sie wird auch, wir haben scheinbar den Drang zum einen Metal zu produzieren und in unserem Fall ihn zu repräsentieren noch nicht abschütteln können. Die Veröffentlichung der Single Coming Alive kündigt ihr neues Studioalbum Nostalgia hervorragend an. Sollten die Songs des kommenden Albums dieses Niveau auch nur annähernd halten, so werden die Pioniere einer neuen Welle des traditionellen Heavy-Metal unser geliebtes Genre nur so mit Hits überfluten. Scheinbar erkannten das auch die Scouts von Nuclear Blast recht schnell und nahmen die schwedischen Talente nur sieben Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 2005 in ihre Familie auf. Bereits nach ihrer zweiten Studioproduktion Diamonds tourten sie mit drei weiteren Bands quer durch Europa. Wer sich von der Qualität Enforcers Live-Shows überzeugen möchte, der sollte sich einfach die Live-Alben der Schweden anhören. Auf diesen zwei Live-Alben wird klar, dass hier eine Band am Werk ist, der es an musikalischen Qualitäten nicht mangelt. Eine spezielle Empfehlung wäre hierbei ganz klar die Live-Version von From Beyond auf dem Live-Album Live By Fire II. Also packt euch eure Lieblings-Halsbonbons ein, singt, grölt, schreit mit, wenn Enforcer am Bang Your Head!!! Festival einen drauf machen.

Bis dann…

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Alle Informationen rund ums Rock Of Ages bekommt ihr hier: www.rock-of-ages.de