Axxis: veröffentlichen neues Studioalbum „Coming Home“ und neuen Track „Moonlight Bay“

Zur Veröffentlichung ihres neuen Albums Coming Home, das leider das letzte Axxis Album sein wird, hat sich die Band was ganz Besonderes ausgedacht und ein großes Experiment gewagt, was geglückt ist.

Schon 2023 haben Axxis in der Balver Höhle, auf der Full Metal Holiday und in Lünen die Fans aufgenommen, um gemeinsam eine großartige Melodie zu singen. Im Track Moonlight Bay wurden nun die vielen Stimmen zusammengemischt, um im Song noch mehr Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit zu demonstrieren. Bewusst wurde mit musikalischen Elementen aus Touch The Rainbow gearbeitet, um diesen Text voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft weiterzuschreiben. Moonlight Bay, ein Ort an dem kein Hass, keine Zwietracht und kein Misstrauen herrscht, ein Ort, in dem die Menschen in Eintracht zusammenleben, ein Ort den man nur finden wird, wenn man sich von allem Negativen löst. Ein Ort der Phantasie, der zu schön ist, um wahr zu sein – gerade in der heutigen Welt… aber träumen darf man ja wohl noch.

