Axxis: veröffentlichen neuen Track „Dark Angel“ samt Video aus ihrem neuen Erfolgsalbum „Coming Home“

Axxis Gründungsmitglied und Sänger Bernhard Weiß sagt über Dark Angel: „Zu entscheiden, wer leben darf und wer sterben soll, ist wohl die schwierigste Entscheidung, die ein Mensch über einen anderen zu treffen vermag. Menschen wie z.B. Ärzte, die dies Tag täglich tun müssen, verdienen unser aller Respekt. In Dark Angel versuchen wir uns in die Lage eines solchen Menschen zu versetzten und überlegen, was es mit jemanden macht, der auf Dauer solche gravierenden und elementaren Urteile über jemand anderes fällen muss. Maßt man sich als Mensch damit schon an, Gott zu spielen oder ist man einfach nur der rettende Engel?“

Mit dem neuen Album im Gepäck startet das Quintett am 5. September ihre Tournee, die schon teilweise ausverkauft ist. Hier die Daten:

Axxis Coming Home Tour 2024/25

05.09.2024 D – München / Backstage Werk mit Freedom Call

06.09.2024 CH – Pratteln / Z-7 mit Freedom Call

25.09.2024 D – Aschaffenburg / Colos-Saal

26.09.2024 D – Augsburg / Spectrum

27.09.2024 D – Geiselwind / Music Hall

28.09.2024 D – Regensburg / Airport Obertraubling

02.10.2024 D – Lennestadt-Halberbracht / Schützenhalle – ausverkauft

23.01.2025 D – Siegburg / Kubana

24.01.2025 D – Stuttgart / Im Wizemann

25.01.2025 D – Nürnberg / Hirsch

Anniversary Shows:

29.11.2024 D – Memmingen / Kaminwerk – ausverkauft

29.12.2024 D – Bochum / Zeche – ausverkauft

