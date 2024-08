Athena XIX: haben Video zu neuer Single ‚Frames Of Humanity‘ veröffentlicht

Das italienische Kult-Progressive-Metal-Quintett Athena XIX, angeführt von Fabio Lione (u.a. Angra, ex-Rhapsody Of Fire), wird am 25. Oktober 2024 sein viertes Studioalbum, Everflow Part 1: Frames Of Humanity, via Reigning Phoenix Music (RPM) auf den Markt bringen. Dieses stellt das erste Kapitel eines Konzepts dar, das auf Sci-Fi- und Dystopie-Visionen, wie sie in Blockbustern wie Strange Days, Matrix, Transcendence oder Sunshine vorkommen, basiert, während es eine Geschichte erzählt, in der sich ökologisches Bewusstsein und ethische Moral, aber auch die Kontrolle über die Menschheit und unüberlegter technologischer Vorschritt vermischen.

Mit dem Titelstück, Frames Of Humanity, präsentiert die Band heute obendrein eine neue Single. Diese wartet mit gekonnt eingestreuten Melodien auf, versprüht aber auch eine hochkomplexe, moderne Atmosphäre. Frames Of Humanity mangelt es schlicht an nichts.

Fabio Lione blickt zurück: „Dies ist einer der ersten Songs, die wir für die neue Scheibe geschrieben haben. Tatsächlich handelt es sich hierbei eigentlich um den Abschluss des ersten Teils des Gesamtkonzepts. Wir starten das Album und die Geschichte also mit einer Art Rückblick. Tiefgründig, melancholisch und irgendwie auch finster – der Track ist einfach die perfekte Einleitung!“

Everflow Part 1: Frames Of Humanity ist weit mehr als eine simple Zusammenfassung einer enorm artikulierten Geschichte und bietet von unaufhaltsamer Kreativität geprägte Musik sowie das immense Verlangen nach Neuem und schafft es auf den Punkt, den aktuellen Zeitgeist einzufangen.

„Ich denke, dass viele Leute von der Platte überrascht sein werden“, betont Frontmann und Gründungmitglied Lione. „Bis heute gilt A New Religion? für viele als das ultimative italienische Prog-Metal-Album, doch Everflow zeigt unseren Sound enorm weiterentwickelt. Wir haben wirklich hart an der Scheibe gearbeitet und wollten jedem einzelnen Song die nötige Aufmerksamkeit zukommen lassen, was unabdingbar war, um der Handlung des Konzepts gerecht zu werden.“

Das Album wird als CD-Digipak, auf grünem Doppel-Vinyl sowie digital erscheinen und kann hier vorbestellt/vorgemerkt werden: https://athenaxix.rpm.link/everflowpt1PR

Everflow Part 1: Frames Of Humanity Tracklist:

1. Frames Of Humanity

2. Legacy Of The World

3. The Day We Obscured The Sun

4. The Seed

5. I Wish [feat. Roy Khan]

6. The Calm Before The Storm

7. What You Most Desire

8. The Conscience Of Everything

9. Where Innocence Disappears

10. Idle Mind

11. Synchrolife

12. Inception

13. The Departure

