Athena XIX: präsentieren Lyricvideo zu digitaler Comebacksingle ‚The Conscience Of Everything‘

Das Jahr 2024 soll insbesondere in die Geschichte der italienischen Kult-Prog-Metaller Athena XIX eingehen: Ursprünglich unter dem Namen Athena bekannt, haben sie sich mittlerweile wieder mit Frontmann und Gründungsmitglied Fabio Lione, der u.a. auch bei ihren Labelkollegen Angra am Gesang zu hören ist, zusammengetan. Liones Rückkehr steht zudem für eine neue Ära der Band, die aktuell mitten in den Vorbereitungen der Veröffentlichung ihres langerwarteten vierten Studioalbums, das noch dieses Jahr via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinen soll, steckt. Um die Wartezeit bis dahin etwas zu verkürzen, senden Athena XIX all jenen Fans, die dem Werk sehnlich entgegenfiebern, mit The Conscience Of Everything bereits ein erstes musikalisches Lebenszeichen.

Das Quintett bezieht Stellung zum Song: „Er handelt von der Menschheit in all ihren Facetten und führt die Hörerschaft durch eine Welt voller komplexer Melodien und tiefer Selbstprüfung. Weit mehr als nur ein Track, stellt The Conscience Of Everything ein wahres Erlebnis, zeitgleich aber erst den Anfang unserer gemeinsamen Reise dar. Lasst euch inspirieren!“

Über Athena XIX:

1991 gegründet, erschien die bis heute erfolgreichste Athena-Platte, A New Religion?, im Jahr 1998. Ein Werk, das nach wie vor als Meilenstein gilt und den Status des besten italienischen Prog-Metal-Albums aller Zeiten innehat. Nach einigen Line-Up-Wechseln sowie einer längeren generellen Pause fanden die ursprünglichen Bandmitglieder, wie erwähnt, 2019 erneut zueinander und starteten direkt mit den Arbeiten an Material für ihr Comebackalbum, das nun noch im Laufe des Jahres via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinen soll.

Athena XIX sind:

Fabio Lione – Gesang

Simone Pellegrini – Gitarre

Gabriele Guidi – Keyboard

Alessio Sabella – Bass

Matteo Amoroso – Schlagzeug

Mehr zu Athena XIX:

Facebook | Instagram