Athena XIX [feat. Fabio Lione]: unterschreiben bei Atomic Fire Records

Die italienische Kult-Prog-Metal-Band Athena steht kurz davor, ihrer ruhmreichen Historie ein neues Kapitel hinzuzufügen – und das an der Seite ihres neuen Labelpartners Atomic Fire Records! Doch damit nicht genug: Die Truppe, die fortan unter dem Namen Athena XIX aktiv ist, hat sich zudem wieder mit Frontmann und Gründungsmitglied Fabio Lione (u.a. Turilli/Lione Rhapsody, Angra, ex-Rhapsody Of Fire, ex-Vision Divine) zusammengetan.

„Da es mittlerweile mehrere Bands namens Athena gibt, haben wir uns dazu entschlossen, ihm in diesem Fall ‚XIX‚ hinzuzufügen. Die Zahl passt in diesem Fall perfekt, steht sie doch für das Jahr, in dem unsere Originalbesetzung wieder zueinandergefunden hat und wir mit dem Sammeln und Aufnehmen erster neuer Songideen begonnen haben“, erklärt der Sänger.

1991 gegründet, erschien die bis heute erfolgreichste Athena-Platte, A New Religion?, im Jahr 1998. Ein Werk, das nach wie vor als Meilenstein gilt und den Status des besten italienischen Prog-Metal-Albums aller Zeiten innehat. Nach einigen Line-Up-Wechseln sowie einer längeren generellen Pause fanden die ursprünglichen Bandmitglieder, wie erwähnt, 2019 erneut zueinander und starteten direkt mit den Arbeiten an Material für ihr Comebackalbum, das nun 2023 via Atomic Fire Records erscheinen soll.

„Als Fabio Lione uns von der Rückkehr Athenas mitsamt neuer Musik erzählte, war unser Interesse selbstverständlich direkt geweckt. Ihre zweite Scheibe, A New Religion?, ist schlicht bis heute eines der außergewöhnlichsten Prog-Metal-Alben, doch nach deren Veröffentlichung gelang Fabio stattdessen mit Rhapsody der große Durchbruch. So sehr ich auch auf ihre tollen ersten drei Platten zurückblicke, so bin ich mir doch sicher, dass sich für Athena mit dem Beginn dieser neuen Zeitrechnung Türen zu unbekannten Welten öffnen werden, da insbesondere auch Fans von Acts wie Kamelot, Conception oder Angra großen Gefallen an ihrem neuen Schaffen finden sollten. Fabios Stimme auf den neuen Athena-Songs ist eine wahrliche Offenbarung und wird die Herzen aller Metallerinnen und Metaller höherschlagen lassen“, so Atomic-Fire-Records-A&R/-Gründer Markus Wosgien.

„Ich kenne die Leute von Atomic Fire Records schon seit vielen Jahren. Wir sprachen eigentlich über andere Themen, als ich ihnen ein paar Demos unserer neuen Songs schickte und sie einfach nur nach ihrer Meinung fragte. Ihre Reaktion fiel jedoch derart positiv aus, dass wir schnell beschlossen, ab sofort gemeinsam an der Veröffentlichung unseres kommenden Werks zu arbeiten. Ich denke wirklich, dass wir hiermit etwas geschaffen haben, über das die Leute viel sprechen werden, wozu selbstverständlich Atomic Fire Records mit seinem tollen Team als Label entscheidend beitragen wird. Wir sind wirklich glücklich über dieses Bündnis und freuen uns, euch schon bald die ersten Überraschungen präsentieren zu können“, ergänzt Fabio Lione.

Bezüglich der musikalischen (Neu-)Ausrichtung Athena XIXs frohlockt er abschließend: „Die Hörerschaft erwartet eine massive Weiterentwicklung unseres ursprünglichen Sounds. Wir lassen viele verschiedene Stile einfließen und das Endergebnis wird äußerst interessant klingen: reichlich Detailarbeit und Ideen rund um das Gesamtkonzept usw. Ich bin mir sicher, dass die Leute beim Hören unserer neuen Tracks erst einmal überrascht sein werden, da mir aktuell keine ähnlich klingende Band einfällt, und wenn ich unseren Sound mit nur einem Wort beschreiben müsste, so wäre dieses ‚einzigartig‘!“

Athena XIX sind:

Fabio Lione – Gesang

Simone Pellegrini – Gitarre

Gabriele Guidi – Keyboard

Alessio Sabella – Bass

Matteo Amoroso – Schlagzeug

Athena XIX online:

www.facebook.com/athena.band.italy

www.instagram.com/athenax1x_official