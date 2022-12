Das amerikanische Nu-Core Quintett Tallah hat sein zweites Studioalbum The Generation Of Danger über Earache Records im November veröffentlicht. In gut einer Stunde kennen die Musiker aus Pennsylvania keine Grenzen und sprengen sämtliche Mauern. Nach dem Debüt Matriphagy sollen es nun die 13 Tracks von The Generation Of Danger für die vier Haudegen richten. Bands wie Slipknot, Korn oder ganz entfernt auch Fear Factory schwingen mit. Modern, mit wuchtigen trashigen Elementen versehen, lassen sie ungern ein Stein auf dem anderen. Für ihre gerade einmal fünf Jahre unter dem Deckmantel Tallah haben die Musiker bereits viel erlebt. Diverse Line-Up-Änderungen haben Tallah immer wieder durcheinandergeworfen. Seit 2018 greift Sänger Justin Bonitz zum Mikrofon, der Linkin Park Merkmale aufweist, aber auch in Ill Nino Fußstapfen dringt, um nicht noch mal die Bands Slipknot, Korn und Fear Factory zu nennen. Starke Brüche im Spielverlauf prägen das Bild. Shaken (Not Stirred) kann man da als Beispiel nennen. Zwischen ruhigen, alternativen Sekunden platzt immer wieder die enorme Wut aus Tallah heraus. Bösartige Screams, brutale Vocals und das Messer zwischen den Rippen machen die Vier absolut unberechenbar. Der Hörspaß bleibt dabei leider auch auf der Strecke. Klirrende Riffs, deep Beats und Killerwalzen stehen dem alternativen Gewand gewöhnungsbedürftig gegenüber. Unruhig, fast immer auf 180 agierend, kommen Tallah nur, wenn sie wollen, zum Stehen. Auf das Konstrukt muss man eben Lust haben, auch als Genreanhänger. Dass die Spielidee von Tallah aufgehen kann, liegt gar nicht so fern. Der Nu Metal braucht Impulse und die bekommt man nur durch neue Wege. Ob der Pfad, den die Amerikaner auf The Generation Of Danger beschreiten, der Richtige ist oder doch zu tödlich jeden Interessierten dahinrafft, muss die Zukunft zeigen.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Tallah – The Generation Of Danger in unserem Time For Metal Release-Kalender.