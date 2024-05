Induction: entzünden die Metal-Welt mit neuer Single & Video ‚Medusa‘

Gestern präsentierten die Senkrechtstarter Induction ihre neue Single Medusa, die zusammen mit einem eindrucksvollen Musikvideo veröffentlicht wurde. Medusa stellt nicht nur ein Highlight in der jungen Karriere der Band dar, sondern markiert auch einen Wendepunkt, an dem rohe Emotion auf elektrisierende Energie trifft. Medusa wird sowohl Musikliebhaber, die nach Substanz suchen, als auch jene, die sich im Rhythmus verlieren wollen, in ihren Bann zu ziehen.

Tim Kanoa Hansen, der kreative Kopf hinter Induction, teilt seine Vision der Single: „Ich lade euch alle ein, diesen Track so zu erleben, wie ich ihn das erste Mal erlebt habe, als er noch nur eine Idee war. Nun ist er greifbar, für euch alle zum Genießen und Anhören. Gebt euch dem berauschenden Biss von Medusa hin, bis ihr nicht mehr aufhören könnt, zuzuhören.“

Medusa knüpft nahtlos an den Erfolg des vorherigen Albums an, welches weit über eine Million Streams erzielte. Das zusätzliche Gastsolo von Kasperi Heikkinen (Beast In Black & Merging Flare) fügt dem ohnehin überragenden Song eine weitere unverwechselbare Note hinzu. In Kürze macht sich die Band auf nach Japan, wo sie die Bühne mit der legendären Band Gamma Ray teilen und den neuen Song direkt zum ersten Mal live präsentieren werden.

Erlebt die mitreißende Kraft von Medusa. Kraftvoller Gesang, hypnotisierende Gitarrensoli und donnernde Rhythmen, die euch fesseln werden. Ab sofort auf allen Plattformen – ein Muss für jeden Fan.

Über Induction

Induction sind bekannt für ihre dynamischen Kompositionen im Bereich des Power Metals mit symphonischen Einflüssen. Die internationale Besetzung bringt eine frische Energie in die Metal-Szene und ist bereit, die Welt zu erobern. Mit Medusa setzen sie ihre Reise fort, Fans weltweit mit ihrer kraftvollen und emotionalen Musik zu begeistern.

