Sonata Arctica: kündigen »Nordic Power Metal Titans«-Co-Headlinetour mit Stratovarius für Oktober/November 2023 an

Seitdem sie Mitte/Ende der 90er ihren Platz im Hard’n’Heavy-Zirkus gefunden haben, ist die Anhängerschaft der finnischen Melodic-Metal-Wirbelwinde von Sonata Arctica unaufhaltbar gewachsen. Hauptgrund hierfür ist selbstverständlich ihr starkes, abwechslungsreiches Schaffenswerk, das u.a. zehn Studio- und zwei Akustikalben umfasst, aber auch die unzähligen Konzerte, mit denen sich das Quintett um Sänger Tony Kakko, Gitarrist Elias Viljanen, Basser Pasi Kauppinen, Henrik „Henkka“ Klingenberg an den Keyboards und Schlagzeuger Tommy Portimo in die Herzen der Fans in allerlei Regionen der Welt gespielt hat, haben ihren Beitrag zur Popularität der Band geleistet, die sie obendrein zu einem wahren Aushängeschild des Power-Metal-Genres lassen werden hat. Den neuesten Beleg für die Erfolgswelle, auf der Sonata Arctica bis heute reiten, stellt ihre kürzlich abgeschlossene (endlich stattgefundene) 25th Anniversary Tour durch Lateinamerika, auf der zahlreiche Hallen ihre Türen mit der Aufschrift „Ausverkauft“ versehen konnten, dar. Waren sie letzten Winter hierzulande noch mit ihrem Acoustic Adventures-Tourableger unterwegs, werden die Finnen kommenden Herbst unter dem Banner Nordic Power Metal Titans auch endlich wieder mit einem E-Setup die europäischen Bühnen betreten. Ihre Landsmänner Stratovarius, die selbsternannten „Könige des Power Metal“, werden auf jener Reise ebenfalls als Headliner fungieren und u.a. Songs ihrer 2022 erschienenen Platte Survive, aber sicherlich auch diverse Klassiker mit im Gepäck haben. Ehe die beiden genannten Acts als Co-Headliner die Bretter der 24 Clubs (zwei Termine werden noch zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden) entern werden, wird die international aufgestellte Symphonic-Power-Metal-Truppe Induction die Abende gebührend eröffnen. Am 25. November 2022 ihr beliebtes Zweitwerk Born From Fire via Atomic Fire Records veröffentlichend, rundet die Combo das ultimative Tour-Line-Up für alle Melodic-/Power-Metal-Fans, das dieses Trio unbestreitbar darstellt, ab. Tickets sind ab sofort erhältlich!

Sonata-Arctica-Keyboarder Henrik „Henkka“ Klingenberg blickt gespannt voraus: „Wir freuen uns sehr, endlich wieder mit einem Power-Metal-Set auf Tour zu gehen – und das obendrein als Co-Headliner mit unseren Freunden von Stratovarius! Da Sonata Arcticas erste Tour im Jahr 2000 mit ebenjenen Jungs stattfand, ist diese Neuauflage 23 Jahre später wirklich eine tolle Sache, insbesondere für all jene von uns, die damals noch kein Teil unserer Band waren. Diese Shows werden wirklich eine einmalige Angelegenheit…zum wiederholten Mal!“

Stratovarius kommentieren: „Wir können es kaum erwarten, diese Tour gemeinsam mit Sonata Arctica und Induction zu spielen. 2000 waren wir ebenfalls mit Sonata Arctica und Rhapsody unterwegs, als die „New Wave of Power Metal“ gerade erst ins Rollen gekommen war, weshalb die kommenden Shows eine klasse Möglichkeit bieten, um zu zeigen, dass Power Metal nach wie vor eine wichtige Rolle in der Heavy-Metal-Welt spielt und wie er sich über all die Jahre weiterentwickelt und angepasst, jedoch auch wie er letztendlich überlebt hat!“

Induction-Gitarrist Tim Kanoa Hansen ergänzt: „Unser aktuelles Werk Born From Fire fand auf seiner Releasetour Ende letzten Jahres wirklich äußerst positiven Anklang, doch jene Shows waren erst der Anfang. Wir können es wirklich nicht erwarten, unsere Musik kommenden Herbst noch weitaus mehr hungrigen Power-Metal-Fans in Europa live zu präsentieren. Dass wir dies zudem als Support solch einflussreicher Szenegiganten tun dürfen, macht die Tour natürlich zu etwas ganz Besonderem. Induction lassen ihre Hochleistungsmotoren bereits warmlaufen – und ihr solltet es uns gleichtun: Sichert euch die begehrten Tickets, wir sehen uns!“

Eine Kooperation von Dragon Productions & Twisted Talent Entertainment:

Nordic Power Metal Titans 2023

Sonata Arctica & Stratovarius

+ Induction

Präsentiert von Metal Hammer, metal.de, musix, Rock It!, earMUSIC & Atomic Fire

14.10.2023 SE Umeå – Northern Rockfest @ Energi Arena

15.10.2023 SE Borlänge – Cozmoz Arena

16.10.2023 NO Oslo – Vulkan Arena

17.10.2023 SE Göteborg – Trädgår’n

19.10.2023 SE Stockholm – Slaktkyrkan

20.10.2023 DK Roskilde – Gimle

21.10.2023 DE Hamburg – Kulturpalast

22.10.2023 DE Leipzig – Hellraiser

24.10.2023 NL Utrecht – TivoliVredenburg (Ronda)

25.10.2023 DE Saarbrücken – Garage

26.10.2023 FR Paris – Bataclan*

27.10.2023 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

28.10.2023 IT Mailand – Alcatraz

30.10.2023 DE München – Backstage

31.10.2023 AT Wien – Szene

01.11.2023 HU Budapest – Barba Negra

03.11.2023 GR Athen – Fuzz Club

04.11.2023 GR Thessaloniki – Principal Club Theater

06.11.2023 RO Cluj-Napoca – FORM Space

07.11.2023 RO Bukarest – Quantic

10.11.2023 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

12.11.2023 DE Bochum – Matrix

*ohne Induction

Weitere Sonata-Arctica-Livetermine:

10.06.2023 FI Runni – Madfest

07.07.2023 DE Ballenstedt – Rockharz Festival *Ausverkauft*

13. – 16.07.2023 CZ Vizovice – Masters of Rock

21.07.2023 FI Laukaa – John Smith Rock Festival

15. – 20.09.2023 DE Kiel – Full Metal Cruise *Ausverkauft*

Arctic Storm Finland Tour 2023

w/ Reckless Love & Luna Kills

Präsentiert von Grey Beard

28.09.2023 FI Turku – Logomo *NEU*

29.09.2023 FI Tampere – Pakkahuone *NEU*

30.09.2023 FI Joensuu – Kerubi *NEU*

05.10.2023 FI Helsinki – Tavastia-klubi *NEU*

06.10.2023 FI Lahti – Finlandia-klubi *NEU*

08.10.2023 FI Seinäjoki – Rytmikorjaamo *NEU*

Sonata Arctica sind:

Tony Kakko – Gesang

Elias Viljanen – Gitarre

Pasi Kauppinen – Bass

Henrik „Henkka“ Klingenberg – Keyboard

Tommy Portimo – Schlagzeug

Sonata Arctica online:

