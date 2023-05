Eradicator, Solitary und Fabulous Desaster am 19.05.2023 im Florinsmarkt Koblenz (Vorbericht)

Bands: Eradicator, Solitary, Fabulous Desaster

Ort: Florinsmarkt Koblenz, Burgstraße 16, 56068 Koblenz

Datum: 19.05.2023

Genre: Thrash Metal

Kosten: 12 Euro VVK, 15 Euro AK

Veranstalter: Florinsmarkt / Bands

Link: https://www.facebook.com/events/512131024409781

Vom 18.05.2023 bis 21.05.2023 sind Eradicator gemeinsam mit ihren englischen Metalville Labelkollegen Solitary in Deutschland und in den benachbarten Niederlanden auf Tour. Direkt als zweiten Termin am 19.05.2023 haben sich die Bands den altehrwürdigen Florinsmarkt in der Koblenzer Altstadt ausgesucht, um ihn in Schutt und Asche zu zerlegen. Unterstützung bekommen sie an diesem Abend zusätzlich noch von den Bonner Thrashern Fabulous Desaster.

Die aus Lennestadt stammenden Thrasher Eradicator sind immer noch so etwas wie ein Geheimtipp, obwohl die Band bereits seit 2004 unterwegs ist und mit ihrem Debüt The Atomic Blast (2009), welches vor drei Jahren wiederveröffentlicht wurde, bereits für Aufmerksamkeit sorgte. Mittlerweile ist man mit Influence Denied (hier geht es zum Review) aus dem Jahr 2021 bei Album Nummer fünf angelangt. Die Band um die Brüder Sebastian „Seba“ Stöber (Gesang, Gitarre) und Jan-Peter „Pitti“ Stöber (Schlagzeuger) ist nicht nur für ihren ehrlichen und authentischen Thrash, sondern auch für ihre legendären Kettenfett Partys bekannt.

Solitary, die britische Thrash Band um Frontmann und Urgestein Richard Sherrington, feierten 2019 ihr 25. Bandjubiläum. Die Band hat bis heute neben ein paar Demos und EPs mit Nothing Changes (1998), Requiem (2008), The Diseased Heart Of Society (2017) und The Truth Behind vier komplette Alben herausgebracht.

Solitary konnten 2019 zum 25. Bandjubiläum auf einem der größten Festivals in Großbritannien, dem Bloodstock Festival im Catton Park in Derbyshire auf der Bühne stehen. Ihre Show dort wurde live mitgeschnitten und letztes Jahr als XXV Live At Bloodstock veröffentlicht (hier geht es zum Review).

Wahnsinnig schnell ist die Thrash Adaption von Fabulous Desaster. Ein tolles Riffing zeichnet die Band aus. Dazu ein erfrischendes Screaming des Sängers, welches den Fans im positiven Sinne durch Mark und Bein geht. Bei dem Bandnamen Fabulous Desaster muss man natürlich an das legendäre Album von Exodus denken und das darf man berechtigterweise auch! Mit ihrem letzten Album Off With Their Heads (hier) konnten die Bonner richtig überzeugen!

Eines dürfte bereits jetzt klar sein: Am 19.05.2023 wird es im Florinsmarkt in Koblenz einen atemberaubenden Thrash Metal Abend geben! Bang Or Die!