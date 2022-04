Artist: Solitary

Herkunft: Preston, England

Album: XXV: Live At Bloodstock

Genre: Thrash Metal

Spiellänge: 27:44 Minuten (plus Bonus: 11:40 Minuten)

Release: 22.04.2022

Label: Metalville Records

Link: http://www.solitary.org.uk/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Richard Sherrington

Bass – Gareth Harrop

Gitarre – Andy Mellor

Schlagzeug – Roy Miller

Tracklist:

Blackened Skies Trigger Point Atrocity Keep Your Enemies Closer The Edge Of Violence Architects Of Shame The Diseased Heart Of Society Unidentified Requiem Requiem (Bonus) Within Temptation (Bonus) Keep Your Enemies Closer (Bonus)

Am 22.04.2022 erscheint XXV: Live At Bloodstock der britischen Thrasher als CD/DVD über Metalville Records. Solitary, die britische Thrash Band um Frontmann und Urgestein Richard Sherrington, feierten 2019 ihr 25. Bandjubiläum. Die Band hatte bis dahin neben ein paar Demos und EPs mit Nothing Changes (1998), Requiem (2008) und The Diseased Heart Of Society (2017) drei komplette Alben herausgebracht. Ebenfalls 2019 erschien mit XXV bereits eine EP mit drei neu aufgenommenen Alltime Favorits der Band und zwei Liveaufnahmen.

Das Tollste für die Band war es jedoch, 2019 zum 25. Bandjubiläum auf einem der größten Festivals in Großbritannien, dem Bloodstock Festival im Catton Park in Derbyshire auf der Bühne stehen zu können. Von Beginn an war geplant, diese geschichtsträchtige Show auf Video zu bannen und diese zu veröffentlichen.

Wenn ich das bei der Bandankündigung beim Bloodstock Festival 2019 richtig gelesen habe, war wohl die Veröffentlichung noch im selben Jahr geplant. Nun ja, es hat dann doch noch zweieinhalb Jahre gedauert, bis dieses Konzert nun auf CD und DVD vorliegt.

Ich selbst mag ja Livealben und auch Solitary XXV: Live At Bloodstock zählt zu den Liveaufnahmen, die ich mag. Die Band schafft es auf dem Bloodstock Festival, auf dem jährlich jeweils immer so ca. einhundert Bands auftreten, ein richtig fettes Thrash Brett hinzulegen. Jeder Einzelne des Quartetts lässt sich diese Chance nicht entgehen und saugt die Atmosphäre des Festivals richtig in sich ein. Die Band thrasht hier quasi um ihr Leben.

Geboten wird lauter, purer und starker Thrash Metal, wie es eigentlich nur eine Undergroundband authentisch von sich geben kann. Die Jungs von Solitary haben sich hier quasi ein Geschenk gemacht, indem sie ihr Konzert mitgeschnitten haben, bei dem Sänger Richard Sherrington die Songs jeweils kurz mit: „This is …..“ ankündigt, bevor anschließend die Post dann so richtig abgeht.

Bedauerlich ist leider, dass das Konzert nur gerade einmal knappe dreißig Minuten umfasst. Das ist natürlich diesem großen Festival geschuldet, auf dem eine Band wie Solitary lediglich solch einen kurzen Slot für ihren Gig bekommt.

Auf der CD befinden sich als Bonus noch die drei neu eingespielten Songs der EP aus dem gleichen Jahr. Auf der DVD befindet sich neben dem Konzert mit einem Pre-Show-Interview und Promo Videos zu einigen Songs noch reichlich Zusatzmaterial.