Sideburn: enthüllen Trackliste des neuen Albums „Fired Up „

Die Schweizer Hard Rock Formation Sideburn wird am 10.06.2022 ihr neues Album Fired Up bei Massacre Records veröffentlichen!

Es wurde von Dennis Ward gemischt und gemastert und kommt mit einem Coverartwork, das von Ivan Zann gestaltet wurde, daher.

Nun hat die Band die Trackliste des Albums veröffentlicht, die weiter unten verfügbar ist.

Das neue Sideburn Album Fired Up wird als CD Digipak, limitierte VInyl LP sowie in digitaler Form erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/sideburnfiredup

Sideburn – Fired Up

CD Digipak

1. Feel The Heat

2. Free Ride

3. Sweet Obsession (Ride On)

4. Bad Side Of Town

5. Standing In The Headlines

6. Heading Down The Road 69

7. Devil In Me

8. Restless Call

9. Mystical Lady

10. Die A Million Times

11. Paid My Dues

12. Tired Of The Road

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Feel The Heat

Free Ride

Sweet Obsession (Ride On)

Bad Side Of Town

Standing In The Headlines

Heading Down The Road 69

B-Side

Devil In Me

Restless Call

Mystical Lady

Die A Million Times

Paid My Dues

Tired Of The Road

Sideburn live:

25.06.2022 CH Orbes – Place du Château

05.08.2022 CH Thun – BEO Bike Week

20.08.2022 NL Deest – Festival Zeeltje

24.09.2022 CH Siebnen – District 28

08.10.2022 CH Yverdon – L’Amalgame

https://www.sideburn.ch

https://www.facebook.com/sideburnrock