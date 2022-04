Killswitch Engage: kündigen „Live At The Palladium“ an

Am 6. August 2021 feierte die dreifach Grammy-nominierten Hardrock-Schwergewichte und Platin-verkaufende Band Killswitch Engage ein Streaming-Event, das die Fans im Sturm eroberte. Die Veranstaltung fand im The Palladium in Worcester in Massachusetts statt, dem Heimatstaat der Band, in dem im Laufe der Bandgeschichte viele ikonische KsE-Shows stattfanden. Die Setlist besteht aus dem 2019er Album Atonement und dem 2000 erschienenen, selbst betitelten Debütalbum – mit einigen lustigen und unerwarteten Überraschungen auf dem Weg! Dieses besondere Ereignis wurde von David Brodsky und Allison Woest für MyGoodEye inszeniert.

Diese fesselnde Performance wird am 3. Juni erstmals digital, auf 2 LP und 2 CD/BR über Metal Blade erhältlich sein. Bestellt hier vor: metalblade.com/killswitchengage

Nun hat die Band das Video zu Know Your Enemy veröffentlicht. Seht es euch hier an:

„Dieser Song spricht Bände über den Zustand der Welt, nicht nur als ich den Text schrieb, sondern auch heute“, sagt Sänger Jesse Leach. „Er wirft ein Licht auf die verschiedenen Protestsongs, die wir im Laufe der Jahre geschrieben haben. Für mich ist die Botschaft genauso wichtig wie die Musik, und dieser Song ist da keine Ausnahme. Und unabhängig davon, wer wir als Band geworden sind, haben wir unsere Wurzeln immer noch fest im Hardcore verankert.“

Live At The Palladium Tracklist.

01. Unleashed

02. The Signal Fire

03. Us Against The World

04. The Crownless King

05. I Am Broken Too

06. As Sure As The Sun Will Rise

07. Know Your Enemy

08. Take Control

09. Ravenous

10. I Can’t Be The Only One

11. Bite The Hand That Feeds

12. Temple From The Within

13. Vide Infra

14. Irreversal

15. Rusted Embrace

16. Prelude

17. Soilborn

18. Numb Sickened Eyes

19. In The Unblind

20. Just Barely Breathing

Weitere Neuigkeiten von KsE sind, dass die Band, die von Forbes als einer der „meistgeschätzten Acts im Metal“ bezeichnet wird, eine weitere beeindruckende Auszeichnung erhalten hat. Ihr viertes Album As Daylight Dies, das am 21. November 2006 bei Roadrunner Records erschien, wurde von der RIAA mit Platin ausgezeichnet. Das Album brachte Fan-Favoriten wie My Curse und The Arms Of Sorrow hervor. Die Band erhielt außerdem eine Platin-Zertifizierung für die bereits erwähnte Single My Curse sowie Gold-Zertifizierungen für das 2004 erschienene Album The End Of Heartache und die DVD Set This World Ablaze. Die Single The End Of Heartache und ihre Coverversion von Holy Diver sind ebenfalls mit Gold ausgezeichnet worden.

Killswitch Engage:

Jesse Leach: Vocals

Adam Dutkiewicz: Guitar

Joel Stroetzel: Guitar

Mike D’Antonio: Bass

Justin Foley: Drums

https://www.facebook.com/killswitchengage

http://www.killswitchengage.com