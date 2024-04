Exodus: kündigen Livealbum „British Disaster: The Battle Of ’89 (Live At The Astoria) an

Die Thrash Metal-Master Exodus melden sich mit mehr als aufregenden Neuigkeiten zurück!

Die Band kündigte vergangene Woche ihr Livealbum British Disaster: The Battle of ’89 (Live At The Astoria). 35 Jahre nach der Aufnahme beschließt die Band, diese herausragende Live-Performance mit ihren Fans zu teilen. Live aufgenommen im Astoria in London im März 1989, zeigen Exodus einmal mehr, warum sie eine der größten Thrash Metal Bands aller Zeiten sind. Headbangende Riffs, schnelle Soli und eine tolle Atmosphäre sind das, was man von diesem Livealbum erwarten kann, das am 31. Mai 2024 das Licht der Welt erblickt.

Um die Ankündigung des Livealbums zu feiern, hat die Band ein brillantes Visualizer-Video für ihre neue Live-Single Fabulous Disaster (Live At The Astoria) veröffentlicht . Der Titeltrack ihres 1989 erschienenen Albums gibt bereits einen Vorgeschmack darauf, wie energiegeladen dieses Livealbum ist!

Gary Holt kommentiert das Livealbum:

„Sometimes something truly awesome drops right in your lap. In the case of Exodus, it was full multitrack tape reels from our headlining show in London while on tour for Fabulous Disaster! So we thought, “let’s listen and see what we have” and Bam! We were on Fire! Pure over the top thrash, one hundred percent live, and as dangerous as ever! We are fucking stoked to be able to release this for our fans. Total mayhem!“

Seht euch das neue Visualizer-Video zu Fabulous Disaster (Live At The Astoria) hier an:

Streamt Fabulous Disaster (Live At The Astoria) jetzt auf allen Plattformen unter: https://exodus.bfan.link/fabulous-disaster-live

British Disaster vorbestellen oder vormerken: The Battle Of ’89 (Live At The Astoria) hier: https://exodus.bfan.link/british-disaster-the-battle-of-89

The Battle Of ’89 (Live At The Astoria) – Tracklisting:

1. The Last Act Of Defiance

2. Fabulous Disaster

3. ‚til Death Do Us Part

4. Corruption

5. The Toxic Waltz

6. A Lesson In Violence

7. Chemi-Kill

8. Piranha

9. Like Father, Like Son

10. Deliver Us To Evil

11. Parasite

12. And Then There Were None

13. Verbal Razors

14. Brain Dead

15. Strike Of The Beast

Aufgenommen am 8. März 1989 im Astoria in London, wurden die Fans Zeugen eines Abends, der in die Geschichte einging und unter Exodus– und Thrash Metal-Fans weltweit legendär wurde. Die Band hatte gerade ihr drittes Studioalbum Fabulous Disaster veröffentlicht und startete eine fünfmonatige Promo-Tour für das Album, die die Amerikaner auch für einen Monat nach Europa zu Liveshows führte. Während dieser Europatournee beschlossen Exodus, die Show in London aufzuzeichnen, veröffentlichten sie aber nie. Diese Aufnahme blieb in den Exodus–Gewölben ungehört. Bis jetzt!

Macht euch auf einen viel aggressiveren und raueren Sound gefasst als auf den Studioalben. British Disaster: The Battle of ’89 (Live At The Astoria) ist das ultimative Live-Album, das die schiere Energie dessen präsentiert, wofür Exodus in den 80er Jahren berühmt und berüchtigt waren und was sie zu einer legendären Thrash Metal-Band machte. Eine Best-of-Setlist, zusammengestellt aus den ersten drei klassischen Alben der Band. Das Livealbum, das von Zeuss gemischt und gemastert wurde und dessen Artwork von Mark DeVito stammt, wird als CD, 2LP Vinyl und digital erhältlich sein.

Exodus sind:

Steve ‚Zetro‚ Souza – Gesang

Gary Holt – Gitarren

Rick Hunolt – Gitarren

Rob McKillop – Bass

Tom Hunting – Schlagzeug

