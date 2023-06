Exodus: unterzeichnen weltweiten Vertrag mit Napalm Records

Die amerikanischen Thrash-Metal-Legenden und Genre-Gründer Exodus freuen sich, bekannt geben zu können, dass sie offiziell einen weltweiten Vertrag mit dem österreichischen Rock- und Metal-Imperium Napalm Records unterzeichnet haben!

Mit ihrem 11. Studioalbum Persona Non Grata (2021), das in den USA auf Platz 1 der Current Hard Music Albums Charts, Platz 9 der Billboard 200 mit Hard Rock Genre Charts und Platz 20 der Current Album Sales Charts debütierte, haben Exodus vor über 40 Jahren, im Jahr 1979, die Metalwelt erobert. Seitdem gelten sie als eine der führenden Metal-Legenden, die ihren Ursprung in der mächtigen Thrash-Szene der San Francisco Bay Area haben. Im letzten Jahrzehnt kehrte der gefeierte ehemalige Sänger Steve „Zetro“ Souza in die Band zurück. Zusammen mit den langjährigen Mitgliedern Gary Holt (Gitarre), Tom Hunting (Schlagzeug), Lee Altus (Gitarre) und Jack Gibson (Bass) haben Exodus in ihrer jüngsten Ära immer mehr internationale Resonanz und Erfolg erlebt und schließen sich nun mit Napalm Records für ihre aufregende nächste Phase zusammen!

Exodus-Gitarrist Gary Holt sagt:

„Exodus freuen sich sehr darüber, dass wir der Familie von Napalm Records beitreten werden! Es ist Zeit für ein neues Kapitel für die Band, und wir sind begeistert, dem Label beizutreten und beginnen, Gas zu geben und uns auf das nächste Album vorzubereiten! Sie haben uns mit ihrer Leidenschaft und Liebe für die Band und unsere Zukunft überzeugt, da konnten wir nicht nein sagen. Es ist an der Zeit, noch weiter zu gehen und die Leute nicht nur mit unserem Thrash zu überrollen, sondern auch die Zahl der Toten zu erhöhen! Auf einen neuen Anfang mit Napalm Records!“

Thomas Caser, CEO, Napalm Records fügt hinzu:

„Wir sind stolz darauf, das Signing einer der einflussreichsten Metal-Bands der Welt bekannt zu geben – einer Band, die in den Jahrzehnten ihrer Karriere stets höchste Qualität geliefert hat. Wir können es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen und gemeinsam auf Tour zu gehen! Willkommen in der Napalm-Familie – Exodus!“

Bleibt dran für weitere Exodus-News in Kürze!

Bestätigte Exodus-Termine findet ihr hier:

September 7-10, 2023 – Alton, VA @ Blue Ridge Rock Festival (Virginia International Raceway)

September 21, 2023 – Manila, Philippines @ SM Skydome

September 23 & 24, 2023 – Tokyo, Japan @ Zepp DiverCity