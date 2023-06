Testament: Nuclear Blast hat kompletten Testament-Katalog erworben und die Band für weitere drei Alben unter Vertrag genommen

Nuclear Blast ist stolz zu verkünden, dass der komplette Testament-Katalog erworben wurde und die Band für weitere drei Alben unterschrieben hat! Die Unterzeichnung fand vor dem feurigen Auftritt der Band beim Hellfest am vergangenen Wochenende statt. Die Fans werden nun in der Lage sein, die bahnbrechenden Alben The Legacy und The New Order der Band auf dem DSP eurer Wahl zu hören!

Chuck Billy erklärt: „Nach einer langen Geschichte des Musikmachens und der Zusammenarbeit von Testament mit Nuclear Blast im Jahr 2008 mit The Formation Of Damnation bis hin zur aktuellen Veröffentlichung Titans Of Creation haben wir die nächste Stufe erreicht und unsere sechs Alben von Atlantic Records zurückgefordert und an Nuclear Blast zur Wiederveröffentlichung übergeben. Zusammen mit dem Atlantic-Katalog werden Testament einen neuen Drei-Alben-Deal mit NB weltweit unterzeichnen. Wir sind so dankbar, beim besten Heavy Metal-Label der Welt zu sein, das das Vermächtnis von Testament verbreiten wird.“

Eric Peterson kommentiert: „Wir haben bereits 2008 bei NB unterschrieben und es hat seitdem perfekt zu uns gepasst. Übrigens ist unser älterer Katalog von Atlantic Records – The Legacy, The New Order, Practice What You Preach, Souls Of Black, The Ritual und Low – zu uns zurückgekehrt, und wir halten es für einen großartigen Neuanfang, dass NB diese Alben mit neuem, unveröffentlichtem Artwork, Fotos usw. wieder veröffentlicht. Außerdem werden wir einen neuen Drei-Alben-Deal mit ihnen unterzeichnen! Die Zukunft für Metal sieht also sehr, sehr rosig aus! Cheers!“

Tommy Jones, Nuclear Blast U.S. Label Manager, fügt hinzu:

„Eine meiner Lieblingsgitarren als Kind war meine dunkelrote Ibanez Saber (540S) mit dem Wizard-Hals. Ich habe diese Gitarre gekauft, um so zu klingen wie Alex Skolnick, der damals dieses Modell und diese Farbe spielte. Und so schließt sich für mich all die Jahre später ein Kreis, wenn ich bei Nuclear Blast die genretypischen Testament-Alben unter Vertrag nehme, die mich schon früh beeinflusst haben, wie The New Order, Practice What You Preach und Souls Of Black, sowie neue Testament-Alben. Ein echter ‚Wenn das 15-jährige Ich das sehen könnte‘-Moment. Es ist an der Zeit, The Legacy mit Nuclear Blast fortzusetzen!“

Streamt The Legacy hier: https://testament.bfan.link/thelegacy

Streamt The New Order hier: https://testament.bfan.link/the-new-order

Erlebt Testament live:

09/17 US – Anaheim, CA – Metal Injection Festival At House Of Blues

10/31 – 11/04 US – Miami, FL- Headbangers Boat 2023

