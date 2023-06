Grand Devourer: veröffentlichen erste Single mit Video

Wenn eine Band kurz nach ihrem ersten Erscheinen in der Öffentlichkeit direkt mit einer Single samt Videoclip an den Start geht, weiß man: Die meinen es ernst.

Wenig verwunderlich also, dass bei Grand Devourer aus Hannover echte Szeneveteranen am Werk sind, denn die Erfahrung hört man. Sägender HM2-Sound ohne eine billige Schwedenkopie zu sein. Extrem aggressiv, agil und bösartig. Mit Circling The Abyss feuern die Niedersachsen ihre erste Schrotladung in den Untergrund. Man darf gespannt sein, was hier in den Startlöchern steht.