Sonata Arctica: veröffentlichen brandneue Single „Freedom Concept“

Die finnischen Power-Metal-Pioniere Sonata Arctica haben mit Freedom Concept eine neue Single veröffentlicht. Der Song erscheint im Rahmen des 30-jährigen Bandjubiläums, gefolgt von ausgedehnten Tour-Plänen, und liefert genau die melodische Power und Energie, für die die Band seit Jahrzehnten steht.

Freedom Concept verbindet eingängige Melodien mit treibender Intensität und greift zugleich ein inhaltlich vielschichtiges Thema auf: das Verständnis und Missverständnis von Freiheit, und die Verantwortung, die untrennbar damit verbunden ist.

Sänger Tony Kakko erklärt:

„Freedom Concept, ein Song über das Verstehen und Missverstehen des Konzepts von Freiheit, darüber, dass man oft vergisst, dass sie immer mit Verantwortung einhergeht, und darüber, dass welche Werte und Gedanken auch immer man selbst hat, nicht automatisch an die eigenen Nachkommen weitergegeben werden, und dass das in den meisten Fällen verdammt nochmal eine großartige Sache ist … es lag schon eine ganze Weile auf meinem Schreibtisch, und wir dachten, diese Art von melodischem Power-Metal-Brett, für das wir bekannt sind, wäre eine gute Möglichkeit, die 30-jährige „Tourette“ zu feiern, die wir Ende Januar 2026 gestartet haben, WÄHREND wir gleichzeitig an unserem nächsten Studioalbum arbeiten. Dieser Song wird NICHT darauf sein. Also … ein besonderer Extra- Snack zwischen den Mahlzeiten. Viel Spaß!“

Über Sonata Arctica

Vor 30 Jahren begann die Reise von Sonata Arctica als eine der prägenden Bands des finnischen Power Metal. Mit ihrem Debütalbum Ecliptica gelang der Band 1999 der internationale Durchbruch.

Seitdem haben sie elf Studioalben veröffentlicht, dazu zahlreiche Singles, EPs sowie mehrere Live-Alben. Unzählige Tourneen rund um den Globus und eine stetig wachsende internationale Fangemeinde haben ihren Status als eine der erfolgreichsten finnischen Metal-Bands aller Zeiten gefestigt.

Mit Freedom Concept unterstreichen Sonata Arctica einmal mehr ihre Fähigkeit, eingängigen, melodischen Metal mit inhaltlicher Tiefe zu verbinden: kraftvoll, zeitlos und unverkennbar!

Sonata Arctica 30th Anniversary Tour:

28.02.2026 (FI) – Kemi – Kemi Areena

09.04.2026 (SE) – Johanneshov – Slaktkyrkan

10.04.2026 (SE) – Göteborg – Pustervik

11.04.2026 (DK) – Roskilde – Gimle – Epic Fest

23.04.2026 (IT) – Ciampino – Orion Live Club

24.04.2026 (IT) – Trezzo Sull’adda – Trezzo Sull’adda

12.06.2026 (FI) – Hyvinkää – Hyvinkään Vilatehdas – Hyvinkää Rock

13.06.2026 (FI) – Vaasa – Moottorikatu Vasikiluoto – Lisää Löylyä Festival

18.06.2026 (BE) – Dessel – Graspop Metal Meeting

19.06.2026 (HU) – Székesfehérvár – FEZEN Fesztivál

25.06.2026 (SK) – Snina – Rock Pod Kamenom

03.07.2026 (FI) – Oulu – Rokki Raikaa

09.07.2026 (DE) – Balingen – RV Bang Open Air Festival

10.07.2026 (FI) – Turku – Vauhti Kiihtyy! – Festivaali

24.07.2026 (FI) – Tampere – Rokki Raikaa

07.08.2026 (FI) – Vantaa – Vauhti Kiihtyy! – Festivaali, Vantaa

13.08.2026 (CZ) – Moravsky Krumlov – Rock Castle Open Air

14.08.2026 (FI) – Lahti – Vauhti Kiihtyy! – Festivaali, Lahti

28.08.2026 (FI) – Jyväskylä – Vauhti Kiihtyy! – Festivaali, Jyväskylä

29.08.2026 (FI) – Valkeakoski – Waltikan Venetsialaiset

09.09.2026 (MX) – Chihuahua – Pistoleros House Of Show

10.09.2026 (MX) – Torreón – Centro de Convenciones de Torreón

11.09.2026 (MX) – Monterrey – Cafe Iguana

12.09.2026 (MX) – Ciudad Obregón – Centro Magno

14.09.2026 (MX) – Ciudad de México – FORO TEAMBRO

16.09.2026 (MX) – Santiago de Querétaro – Foro Arpa

17.09.2026 (MX) – León – Teatro Manuel Doblado

18.09.2026 (MX) – Guadalajara – C3 Stage

20.09.2026 (CR) – Zapote – Pepper Disco Club

22.09.2026 (CO) – Bogotá – Ace Of Spades – Club

23.09.2026 (EC) – Quito – Teatro San Gabriel

24.09.2026 (EC) – Guayaquil – Auditorio Simón Bolivar – MAAC Cine

25.09.2026 (PE) – Lima – Centro de Convenciones Teatro Leguia

27.09.2026 (CL) – Santiago – Teatro Coliseo

29.09.2026 (AR) – Buenos Aires – El Teatro Flores

30.09.2026 (UY) – Montevideo – Live Era

02.10.2026 (BR) – Limeira – Studio Mirage Eventos

03.10.2026 (BR) – São Paulo – Audio

26.10.2026 (UK) – London – O2 Forum Kentish Town – w/ Beast In Black

27.10.2026 (BE) – Bruxelles – Ancienne Belgique – w/ Beast In Black

28.10.2026 (NE) – Tilburg – Poppodium 013 – w/ Beast In Black

29.10.2026 (DE) – Leipzig – Haus Auensee – w/ Beast In Black

31.10.2026 (AT) – Wien – Gasometer – w/ Beast In Black

01.11.2026 (HU) – Budapest – Barba Negra – w/ Beast In Black

02.11.2026 (CZ) – Zlín – NOVESTA SPORT, Ltd., Sports Hall Euronics – w/ Beast In Black

03.11.2026 (PL) – Gliwice – Prezero Arena Gliwice – w/ Beast In Black

05.11.2026 (DE) – Berlin – Columbiahalle – w/ Beast In Black

06.11.2026 (DE) – Hannover – Swiss Life Hall – w/ Beast In Black

07.11.2026 (DE) – Ludwigsburg – MHP Arena – w/ Beast In Black

08.11.2026 (DE) – Offenbach – Stadthalle Offenbach – w/ Beast In Black

09.11.2026 (FR) – Paris – L’Olympia – w/ Beast In Black

11.11.2026 (ES) – Barcelona – Razzmatazz 1 – w/ Beast In Black

12.11.2026 (ES) – Madrid – Sala Riviera – w/ Beast In Black

13.11.2026 (ES) – Bilbao – Sala Santana 27 – w/ Beast In Black

14.11.2026 (FR) – Ramonville-St-Agne – Le Bikini – w/ Beast In Black

15.11.2026 (FR) – Villeurbanne – Transbordeur – w/ Beast In Black

17.11.2026 (CH) – Zürich – Komplex AG – w/ Beast In Black

18.11.2026 (IT) – Milan – Alcatraz – w/ Beast In Black

20.11.2026 (DE) – München – Zenith – w/ Beast In Black

21.11.2026 (LU) – Esch-sur-Alzette – Rockhal – w/ Beast In Black

22.11.2026 (DE) – Oberhausen – Turbinenhalle – w/ Beast In Black

23.11.2026 (DE) – Hamburg – Inselparkhalle – w/ Beast In Black

24.11.2026 (SE) – Göteborg – Eriksbergshallen – w/ Beast In Black

25.11.2026 (SE) – Stockholm – Fryshuset – w/ Beast In Black

Sonata Arctica sind:

Tony Kakko – Vocals

Elias Viljanen – Gitarre

Tommy Portimo – Drums

Henrik „Henkka“ Klingenberg – Keyboard

Pasi Kauppinen – Bass