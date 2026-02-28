Sonata Arctica: veröffentlichen brandneue Single „Freedom Concept“

Die finnischen Power-Metal-Pioniere Sonata Arctica haben mit Freedom Concept eine neue Single veröffentlicht. Der Song erscheint im Rahmen des 30-jährigen Bandjubiläums, gefolgt von ausgedehnten Tour-Plänen, und liefert genau die melodische Power und Energie, für die die Band seit Jahrzehnten steht.
Freedom Concept verbindet eingängige Melodien mit treibender Intensität und greift zugleich ein inhaltlich vielschichtiges Thema auf: das Verständnis und Missverständnis von Freiheit, und die Verantwortung, die untrennbar damit verbunden ist.
Sänger Tony Kakko erklärt:
„Freedom Concept, ein Song über das Verstehen und Missverstehen des Konzepts von Freiheit, darüber, dass man oft vergisst, dass sie immer mit Verantwortung einhergeht, und darüber, dass welche Werte und Gedanken auch immer man selbst hat, nicht automatisch an die eigenen Nachkommen weitergegeben werden, und dass das in den meisten Fällen verdammt nochmal eine großartige Sache ist … es lag schon eine ganze Weile auf meinem Schreibtisch, und wir dachten, diese Art von melodischem Power-Metal-Brett, für das wir bekannt sind, wäre eine gute Möglichkeit, die 30-jährige „Tourette“ zu feiern, die wir Ende Januar 2026 gestartet haben, WÄHREND wir gleichzeitig an unserem nächsten Studioalbum arbeiten. Dieser Song wird NICHT darauf sein. Also … ein besonderer Extra- Snack zwischen den Mahlzeiten. Viel Spaß!“
Über Sonata Arctica
Vor 30 Jahren begann die Reise von Sonata Arctica als eine der prägenden Bands des finnischen Power Metal. Mit ihrem Debütalbum Ecliptica gelang der Band 1999 der internationale Durchbruch.
Seitdem haben sie elf Studioalben veröffentlicht, dazu zahlreiche Singles, EPs sowie mehrere Live-Alben. Unzählige Tourneen rund um den Globus und eine stetig wachsende internationale Fangemeinde haben ihren Status als eine der erfolgreichsten finnischen Metal-Bands aller Zeiten gefestigt.
Mit Freedom Concept unterstreichen Sonata Arctica einmal mehr ihre Fähigkeit, eingängigen, melodischen Metal mit inhaltlicher Tiefe zu verbinden: kraftvoll, zeitlos und unverkennbar!
Sonata Arctica 30th Anniversary Tour:
28.02.2026 (FI) – Kemi – Kemi Areena
09.04.2026 (SE) – Johanneshov – Slaktkyrkan
10.04.2026 (SE) – Göteborg – Pustervik
11.04.2026 (DK) – Roskilde – Gimle – Epic Fest
23.04.2026 (IT) – Ciampino – Orion Live Club
24.04.2026 (IT) – Trezzo Sull’adda – Trezzo Sull’adda
12.06.2026 (FI) – Hyvinkää – Hyvinkään Vilatehdas – Hyvinkää Rock
13.06.2026 (FI) – Vaasa – Moottorikatu Vasikiluoto – Lisää Löylyä Festival
18.06.2026 (BE) – Dessel – Graspop Metal Meeting
19.06.2026 (HU) – Székesfehérvár – FEZEN Fesztivál
25.06.2026 (SK) – Snina – Rock Pod Kamenom
03.07.2026 (FI) – Oulu – Rokki Raikaa
09.07.2026 (DE) – Balingen – RV Bang Open Air Festival
10.07.2026 (FI) – Turku – Vauhti Kiihtyy! – Festivaali
24.07.2026 (FI) – Tampere – Rokki Raikaa
07.08.2026 (FI) – Vantaa – Vauhti Kiihtyy! – Festivaali, Vantaa
13.08.2026 (CZ) – Moravsky Krumlov – Rock Castle Open Air
14.08.2026 (FI) – Lahti – Vauhti Kiihtyy! – Festivaali, Lahti
28.08.2026 (FI) – Jyväskylä – Vauhti Kiihtyy! – Festivaali, Jyväskylä
29.08.2026 (FI) – Valkeakoski – Waltikan Venetsialaiset
09.09.2026 (MX) – Chihuahua – Pistoleros House Of Show
10.09.2026 (MX) – Torreón – Centro de Convenciones de Torreón
11.09.2026 (MX) – Monterrey – Cafe Iguana
12.09.2026 (MX) – Ciudad Obregón – Centro Magno
14.09.2026 (MX) – Ciudad de México – FORO TEAMBRO
16.09.2026 (MX) – Santiago de Querétaro – Foro Arpa
17.09.2026 (MX) – León – Teatro Manuel Doblado
18.09.2026 (MX) – Guadalajara – C3 Stage
20.09.2026 (CR) – Zapote – Pepper Disco Club
22.09.2026 (CO) – Bogotá – Ace Of Spades – Club
23.09.2026 (EC) – Quito – Teatro San Gabriel
24.09.2026 (EC) – Guayaquil – Auditorio Simón Bolivar – MAAC Cine
25.09.2026 (PE) – Lima – Centro de Convenciones Teatro Leguia
27.09.2026 (CL) – Santiago – Teatro Coliseo
29.09.2026 (AR) – Buenos Aires – El Teatro Flores
30.09.2026 (UY) – Montevideo – Live Era
02.10.2026 (BR) – Limeira – Studio Mirage Eventos
03.10.2026 (BR) – São Paulo – Audio
26.10.2026 (UK) – London – O2 Forum Kentish Town – w/ Beast In Black
27.10.2026 (BE) – Bruxelles – Ancienne Belgique – w/ Beast In Black
28.10.2026 (NE) – Tilburg – Poppodium 013 – w/ Beast In Black
29.10.2026 (DE) – Leipzig – Haus Auensee – w/ Beast In Black
31.10.2026 (AT) – Wien – Gasometer – w/ Beast In Black
01.11.2026 (HU) – Budapest – Barba Negra – w/ Beast In Black
02.11.2026 (CZ) – Zlín – NOVESTA SPORT, Ltd., Sports Hall Euronics – w/ Beast In Black
03.11.2026 (PL) – Gliwice – Prezero Arena Gliwice – w/ Beast In Black
05.11.2026 (DE) – Berlin – Columbiahalle – w/ Beast In Black
06.11.2026 (DE) – Hannover – Swiss Life Hall – w/ Beast In Black
07.11.2026 (DE) – Ludwigsburg – MHP Arena – w/ Beast In Black
08.11.2026 (DE) – Offenbach – Stadthalle Offenbach – w/ Beast In Black
09.11.2026 (FR) – Paris – L’Olympia – w/ Beast In Black
11.11.2026 (ES) – Barcelona – Razzmatazz 1 – w/ Beast In Black
12.11.2026 (ES) – Madrid – Sala Riviera – w/ Beast In Black
13.11.2026 (ES) – Bilbao – Sala Santana 27 – w/ Beast In Black
14.11.2026 (FR) – Ramonville-St-Agne – Le Bikini – w/ Beast In Black
15.11.2026 (FR) – Villeurbanne – Transbordeur – w/ Beast In Black
17.11.2026 (CH) – Zürich – Komplex AG – w/ Beast In Black
18.11.2026 (IT) – Milan – Alcatraz – w/ Beast In Black
20.11.2026 (DE) – München – Zenith – w/ Beast In Black
21.11.2026 (LU) – Esch-sur-Alzette – Rockhal – w/ Beast In Black
22.11.2026 (DE) – Oberhausen – Turbinenhalle – w/ Beast In Black
23.11.2026 (DE) – Hamburg – Inselparkhalle – w/ Beast In Black
24.11.2026 (SE) – Göteborg – Eriksbergshallen – w/ Beast In Black
25.11.2026 (SE) – Stockholm – Fryshuset – w/ Beast In Black
Sonata Arctica sind:
Tony Kakko – Vocals
Elias Viljanen – Gitarre
Tommy Portimo – Drums
Henrik „Henkka“ Klingenberg – Keyboard
Pasi Kauppinen – Bass