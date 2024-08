Sonata Arctica: kommen im Herbst 2024 mit aktuellem Erfolgsalbum »Clear Cold Beyond« auf Europatour

Motiviert vom Erfolg der neuen Scheibe Clear Cold Beyond, mit der sie einige der höchsten Chartplatzierungen in ihrer mittlerweile über 25-jährigen Geschichte (u.a. Rang 12 in der Schweizer Hitparade) feiern konnte, kündigte die Band auch eine umfangreiche Europa-Headlinetour abseits ihres Heimatlandes an. Diese wird sie im September und Oktober dieses Jahres für 27 Konzerte durch zwölf Länder führen, begleitet von den griechischen Kult-Metallern Firewind als Special Guests sowie den deutschen Power-Metallern Serious Black, die den Openerslot besetzen werden. Den nordeuropäischen Abschnitt jener Reise werden obendrein Sonata Arcticas neue RPM-Labelkollegen, die schwedischen Symphonic-Metaller Tungsten, abrunden, während beim Tourauftakt die ebenfalls in Schweden ansässigen Power-Metal-Newcomer Final Strike als alleiniger Support fungieren werden. Die gesamte Route findet ihr unten; Tickets sind ab sofort erhältlich!

Keyboarder Henrik „Henkka“ Klingenberg freut sich: „Unsere Europashows mit Stratovarius letzten Herbst waren wirklich klasse. Das waren Power-Metal-Abende vom Feinsten! Mit Clear Cold Beyond haben wir nach fünf Jahren endlich wieder ein neues Studioalbum am Start, weshalb wir natürlich direkt an die vorherige Tour anknüpfen und den Fans auch unsere neuen Tracks live vorstellen wollen. Es ist also angerichtet: Wir sehen uns im Herbst!“

„Kaum haben wir die Headlinetour zu unserem neuen Album Stand United abgeschlossen, können wir direkt eine weitere Ladung an Europashows bekanntgeben. Wir freuen uns wirklich riesig, dass wir kommenden Herbst als Special Guests der mächtigen Sonata Arctica durch die Lande ziehen werden! Wir gönnen uns keine Pause, also sichert euch am besten schnell Tickets und kommt vorbei!“, schwärmt Firewind-Gitarero Gus G.

Serious Blacks Mario Lochert (Bass) ergänzt: „Nach fünf Studioalben und zahlreichen Tourneen, Shows und Festivalauftritten in aller Welt ist unser Name fest in der Power-Metal-Szene verankert und wer uns schon einmal live gesehen hat, weiß, dass wir auch auf der kommenden Tour ein wahres Feuerwerk auf der Bühne abbrennen werden: Hymnen, Melodien und schwere Riffs in Hülle und Fülle erwarten euch!“

Tungsten-Sänger Mike Andersson merkt an: „Es ist uns eine große Ehre, im September gemeinsam mit Sonata Arctica und den anderen Bands in Skandinavien auftreten zu dürfen. Wir würden am liebsten direkt einsteigen und losfahren! Zudem freuen wir uns darauf, euch alle bei den Shows zu treffen. Bis bald!“

Sonata Arctica – Clear Cold Beyond-Europatour 2024

w/ Firewind, Tungsten (*), Serious Black

Präsentiert von Rock Hard DE + IT, Rock It!, musix, metal.de,

Spark, La Heavy, RPM & Dragon Productions

11.09.2024 SE Norrtälje (Opalen) – Rimbo Kulturscen (nur mit Final Strike)

12.09.2024 SE Östersund – Gamla Teatern*

13.09.2024 NO Trondheim – Tapperiet*

14.09.2024 SE Örnsköldsvik – Nöjesbolaget*

16.09.2024 NO Oslo – Vulkan Arena*

17.09.2024 SE Karlstad – Nöjesfabriken*

18.09.2024 SE Huskvarna – Folkets Park*

20.09.2024 DK Roskilde – Gimle*

21.09.2024 DE Berlin – Columbia Theater

22.09.2024 DE Hamburg – Markthalle

24.09.2024 NL Utrecht – TivoliVredenburg (Pandora)

25.09.2024 NL Tilburg – 013

26.09.2024 DE Bochum – Matrix

27.09.2024 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

28.09.2024 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

29.09.2024 DE München – Backstage (Werk)

01.10.2024 FR Paris – La Machine du Moulin Rouge

02.10.2024 FR Villeurbanne – La Rayonne

03.10.2024 ES Barcelona – Sala Razzmatazz 2

04.10.2024 ES Madrid – WiZink Center (La Sala)

05.10.2024 ES Pamplona – Sala Totem

07.10.2024 IT Mailand – Alcatraz

08.10.2024 IT Padova – Hall

09.10.2024 HU Budapest – Barba Negra

11.10.2024 PL Warschau – Klub Proxima

12.10.2024 PL Posen – Tama

Sonata Arctica sind:

Tony Kakko – Gesang

Elias Viljanen – Gitarre

Pasi Kauppinen – Bass

Henrik „Henkka“ Klingenberg – Keyboards

Tommy Portimo – Schlagzeug

Mehr zu Sonata Arctica:

sonataarctica.info | Facebook | Instagram